Gần 400 lao động tham gia “Ngày hội việc làm” ở Nghi Xuân

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân cùng tổ chức Di cư quốc tế (IOM) vừa phối hợp tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm” cho gần 400 lao động.

Người lao động làm thủ tục đăng ký phỏng vấn tuyển dụng với doanh nghiệp.

Tham gia ngày hội có gần 400 học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn huyện Nghi Xuân và các vùng lân cận cùng 10 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Được biết, các doanh nghiệp này sẽ tuyển dụng 10.850 lao động, với mức lương dao động từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (Cẩm Giàng - Hải Dương) tuyển dụng 10.000 lao động, Công ty TNHH May Tinh Lợi (Khu công nghiệp Nam Sách – Hải Dương) tuyển dụng 500 công nhân may, Công ty TNHH Havina Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tuyển dụng 300 công nhân may.

Đại diện Công ty TNHH Công nghiệp Brother (Cẩm Giàng, Hải Dương) cung cấp thông tin về điều kiện tuyển dụng

Ngày hội được tổ chức với mục đích, thông qua phiên giao dịch việc làm, các đơn vị tuyển dụng lao động có dịp nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động; xác định rõ các thông tin về cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Nghi Xuân nói riêng; đồng thời, cung cấp thông tin thị trường lao động trong nước và nước ngoài, thông tin thị trường lao động cho người lao động và chủ sử dụng lao động.

Bà Trần Thị Hồng - đại diện tổ chức IOM cung cấp thông tin về tình trạng buôn người, nô lệ thời hiện đại.

Qua đó, tạo điều kiện cho người lao động chủ động lựa chọn những công việc, ngành nghề phù hợp với khả năng, nguyện vọng của bản thân, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực.

Chuyên gia tư vấn Công ty Koto (Hà Nội) Đặng Thị Hương chia sẻ những kỹ năng cần thiết khi làm việc ở nước ngoài..

Tại “ngày hội việc làm” các đối tượng là học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh được đại diện tổ chức IOM chia sẽ thông tin về những kiến thức liên quan đến di cư an toàn, những địa chỉ đáng tin cậy để tìm kiếm thông tin về lao động nước ngoài, những rủi ro khi di cư bất hợp pháp gồm mua bán người và nô lệ thời hiện đại; được chuyên gia tu vấn truyền đạt kỹ năng thực hành khi làm việc ở nước ngoài…

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin sàn giao dịch lao động

Tại ngày hội, đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) cũng đã thông tin một số chủ trương, chính sách, chế độ đãi ngộ, nhu cầu việc làm tới người lao động và các doanh nghiệp tuyển dụng về một số thị trường có tiềm năng cao như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapo, Rumani…

Hoài Nam