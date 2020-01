Công ty Cổ phần May xuất khẩu Kỳ Anh đi vào hoạt động từ tháng 7/2019, chuyên may các đơn hàng quần, áo, túi xách từ các công ty xuất khẩu lớn khác. Trung bình, mỗi ngày công ty này may khoảng hơn 2.000 sản phẩm tùy từng đơn hàng.