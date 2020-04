Hà Tĩnh triển khai chính sách về lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh vừa có công văn đề nghị BHXH tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ca sản xuất của Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh (Ảnh: tư liệu)

Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến không có khả năng đóng BHXH cho lao động thì được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất nếu số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh thì việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động (NLĐ).

Lao động tìm kiếm, đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh khi chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Tư liệu)

Đối với các trường hợp NLĐ phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 thì tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Cũng theo công văn hướng dẫn, trường hợp các doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Nếu thời gian ngưng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và NLĐ có thể tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32, Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lại lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Còn đối với đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc làm của NLĐ và số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc dưới mức 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở xuống, hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH đang nghiên cứu, tổng hợp đề xuất Chính phủ xem xét có chính sách phù hợp. Khi có chủ trương của Chính phủ, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh sẽ hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định.

Sở LĐ-TB&XH đề nghị phòng LĐ-TB&XH huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các phòng, ban, ngành hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn báo cáo tình hình lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tổng hợp gửi về Sở LĐ-TB&XH trước ngày 15/4.

