Hơn 6.800 vị trí việc làm đầu năm chờ người lao động Hà Tĩnh

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thông tin, 63 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng 6.850 vị trí việc làm trong tháng 2/2022.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tư vấn cho người lao động tại sàn giao dịch việc làm lưu động ở huyện Cẩm Xuyên.

Các ngành nghề tuyển dụng số lượng lao động lớn gồm: may mặc, kinh doanh, xây dựng, điện tử, sửa chữa máy móc… Trong tổng số 63 doanh nghiệp tuyển dụng lao động đợt này có 21 đơn vị hoạt động trong ngành may mặc.

Trong số 6.850 vị trí việc làm, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 6.631 lao động phổ thông, 160 lao động có trình độ trung cấp và 59 lao động trình độ đại học.

Nhiều DN trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng 6.631 lao động phổ thông

Năm nay, có khá nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng lớn như: Công ty CP may Five Star Hà Tĩnh (cần tuyển 2.500 lao động); Công ty CP Vinomes Hưng Yên (cần tuyển dụng 1.600 lao động); Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (cần tuyển dụng 1.000 lao động); Tổng Công ty May 10 - Công ty CP Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (cần tuyển dụng 800 lao động)…

P.V