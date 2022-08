Lao động làm việc ở nước ngoài đóng góp to lớn cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Lao động làm việc ở nước ngoài đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế của Hà Tĩnh Tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc khẳng định, Hà Tĩnh hiện là một trong 3 tỉnh có số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đứng đầu cả nước. Bình quân mỗi năm có trên 7.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Số ngoại tệ gửi về góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ đầu tư cho các chương trình giảm nghèo, xây dựng NTM và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được thì tình trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài không theo hợp đồng, đặc biệt di cư tự do sang làm ăn, buôn tại các nước còn nhiều. Hà Tĩnh kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư khoá XI; Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan khảo sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện tại, có độ bao phủ lớn hơn. Xem xét ban hành đề án đưa lao động có chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, tạo cơ hội về việc làm cho lao động có tay nghề đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nhưng chưa tìm được việc làm ở trong nước; tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách của nhà nước về hỗ trợ, quản lý, bảo hộ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cả những lao động không theo hợp đồng nhưng không vi phạm pháp luật, nhằm tổng kết thực tiễn, đề ra chính sách thực hiện.