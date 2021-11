Suốt 5 năm, doanh nghiệp Hà Tĩnh không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Trong hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 7C/NQ-BCH ngày 25/2/2016 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca cho người lao động”, toàn tỉnh Hà Tĩnh không xẩy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nào tại bếp ăn của các doanh nghiệp.

Những năm qua, cùng với chế độ lương thưởng, các điều kiện làm việc thì chất lượng bữa ăn ca là một trong những nội dung quan trọng được công đoàn các cấp, đặc biệt là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đưa vào các văn bản như: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Phần lớn công nhân Xí nghiệp May 10 ăn ca trưa tại công ty.

Xí nghiệp May 10 (thuộc Tổng Công ty May 10, đóng tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2021 với 370 lao động. Để đáp ứng nhu cầu ăn ca của một lượng lớn công nhân lao động ở xa, công ty đã xây dựng bếp ăn tập thể với đầy đủ tiện nghi, đảm bảo chất lượng.

Các dãy bàn ăn được sắp xếp ngăn nắp, khu vực để thức ăn, bát đĩa bố trí hợp lý, tiện cho công nhân lấy thức ăn... Thực phẩm được doanh nghiệp đặt mua có nguồn gốc rõ ràng và cán bộ công đoàn thường xuyên phối hợp nhân viên bếp ăn giám sát khâu vận chuyển, tiếp nhận. Trong điều kiện dịch bệnh, để đảm bảo an toàn, hạn chế tiếp xúc đông người, bữa ăn được chia theo giờ cho từng bộ phận khác nhau.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh - Bếp trưởng bếp ăn Xí nghiệp May 10 cho biết: “Nấu cho hàng trăm người ăn nên chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nên hậu quả lớn, do đó, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được chúng tôi đặt lên hàng đầu”.

Cán bộ Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh thường xuyên kiểm tra chất lượng bếp ăn của doanh nghiệp.

Ngoài việc doanh nghiệp tự kiểm soát chất lượng bữa ăn thì cán bộ Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất bếp ăn, chất lượng bữa ăn của công nhân.

Bếp ăn tập thể của Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức (thuộc Công đoàn ngành Công thương) được đánh giá là một trong những bếp ăn đầu tư trang thiết bị hiện đại, bữa ăn chất lượng trong hệ thống bếp ăn cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Bếp ăn của Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức được đầu tư trang thiết bị hiện đại, chất lượng bữa ăn đảm bảo.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức Kiều Danh Hóa, trong bản thỏa ước lao động tập thể của công ty, chất lượng bữa ăn ca là một trong những nội dung rất quan trọng, được Ban Chấp hành Công đoàn nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đàm phán, thương lượng với lãnh đạo công ty. Sau nhiều năm áp dụng, chúng tôi nhận phản hồi tích cực từ phía người lao động”.

Làm việc tại công ty gần 10 năm nay, anh Vũ Hoạt - bộ phận kỹ thuật thường xuyên ăn ca tại bếp ăn của công ty. Anh Hoạt chia sẻ: “Công ty còn hỗ trợ 100% tiền ăn ca nên hầu hết người lao động đều ở lại ăn trưa tại công ty. Nhà ăn sạch sẽ, nội thất đẹp, thức ăn chế biến ngon và thường xuyên đổi thực đơn nên chúng tôi rất hài lòng”.

Nhà ăn bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn cho nhân viên.

Ngay từ khi Nghị quyết 7C/NQ-BCH ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca cho người lao động” được ban hành, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cấp ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền cho người sử dụng lao động, người lao động để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các vấn đề liên quan chất lượng bữa ăn ca như: mức hỗ trợ, chất lượng suất ăn; nguồn cung thực phẩm, cơ sở vật chất của bếp ăn, tay nghề của nhân viên bếp ăn... được công đoàn các cơ sở nghiên cứu kỹ, đàm phán, thương lượng với chủ sử dụng lao động để đưa vào thỏa ước lao động tập thể.

Chất lượng bữa ăn ca ngày càng được các doanh nghiệp coi trọng. (Trong ảnh: Bữa ăn ca đảm bảo phòng dịch của công nhân Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam).

Thông qua các kênh truyền thông đại chúng như báo, đài; trang web, facebook, zalo của tổ chức công đoàn, việc tuyên truyền vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, năm 2021, toàn tỉnh có 340 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đã đề xuất, thương lượng với chủ sử dụng lao động nâng mức hỗ trợ tiền ăn ca cho người lao động (đạt tỷ lệ 90%), trong đó, có 25 đơn vị thương lượng điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca lên bằng hoặc cao hơn 15.000 đồng/bữa; 58 doanh nghiệp bố trí phòng nghỉ và bữa ăn giữa giờ cho người lao động.

Trong 5 năm (2016 - 2021), Hà Tĩnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nào tại bếp ăn của doanh nghiệp.

Bữa ăn ca được đảm bảo về chất lượng và phòng dịch đã giúp người lao động có đủ sức khỏe, yên tâm công tác, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Nhờ đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, nâng cao năng suất lao động trong các doanh nghiệp.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 7C/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2016 - 2021), công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh đã thực hiện 112 cuộc giám sát chất lượng bếp ăn tại gần 300 doanh nghiệp. Kết quả, các bếp ăn cơ bản đảm bảo quy định, chất lượng bữa ăn ca ngày càng nâng lên. Trong 5 năm, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nào tại bếp ăn của doanh nghiệp; nhiều tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh khen thưởng như: Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh, Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công đoàn ngành y tế... Thời gian tới, LĐLĐ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cấp ngành liên quan, người sử dụng lao động, người lao động để nâng cao hơn nữa chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh

Kiều Minh