Ưu tiên giải quyết việc làm với người bị mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Năm 2021, Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội của Chính phủ, đồng thời ban hành chính sách giảm nghèo đặc thù của địa phương nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm, Hà Tĩnh đã đón 2.791 công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê an toàn. Thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; giải quyết các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ cho 53.680 lượt đối tượng với tổng kinh phí 27,666 tỷ đồng, theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 95.702 lượt đối tượng, kinh phí hỗ trợ 154,558 tỷ đồng. Năm 2021, toàn tỉnh tuyển sinh, đào tạo nghề được 18.877 người, đạt 102% kế hoạch năm 2021, bằng 99% so với năm 2020; giải quyết việc làm 22.568 người, đạt 102,9% so với kế hoạch, tăng 107,1% so với cùng kỳ năm 2020. Rà soát nhu cầu học nghề, việc làm cho 23.623 lao động hồi hương bị mất việc làm do đại dịch COVID-19. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tặng 227.304 suất quà cho người có công với tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng; tổ chức tặng 185.108 suất quà cho hộ nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập, tổng kinh phí hơn 67,15 tỷ đồng. Trong năm 2021, Hà Tĩnh giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,51% năm 2020 xuống còn 3,03% (giảm 0,48%); giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 4,31% năm 2020 xuống còn 4,07% năm 2021 (giảm 0,24%).