Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh tuyển 500 lao động may công nghiệp

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh thuộc Tổng Công ty May 10, đóng ở Khu công nghiệp Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

THÔNG BÁO

(tuyển dụng công nhân may công nghiệp)

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh, thuộc Tổng Công ty May 10 cần tuyển 500 lao động may công nghiệp, 5 nhân viên sửa máy phục vụ việc mở rộng quy mô sản xuất.

* Điều kiện tuyển dụng:

Nam, nữ tuổi đời từ đủ 18 đến 35 tuổi, tốt nghiệp THCS trở lên, có đủ điều kiện sức khoẻ để làm việc. Ưu tiên những người đã từng làm việc trong các doanh nghiệp may công nghiệp.

* Thời gian nhận hồ sơ và tuyển dụng:

Từ ngày 20/10/2021 - đến hết ngày 30/11/2021 (nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần). Xí nghiệp sẽ phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp khi người lao động đến nộp hồ sơ.

Thủ tục hồ sơ và mọi chi tiết xin liên hệ:

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh

KCN Vũng Áng 1 - phường Kỳ Thịnh - TX Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại : 0971.929.997 (Mr. Thế) – 0373.174.581 (Ms. Thảo).

Kỳ Anh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP