24 giờ làm nhiệm vụ của chiến sỹ công an tại điểm cách ly ở Hà Tĩnh

"Mệt mỏi, áp lực, song chúng tôi nhận thức rõ, đây là thời điểm đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất để bảo đảm sức khỏe, an ninh ninh trật tự, sự an toàn cho nhân dân.” Đó là tâm sự của những chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Tính đến nay, 27 điểm cách ly tập trung của huyện Can Lộc đã tiếp nhận gần 1.500 người là con em lao động từ nước ngoài trở về, chủ yếu là Thái Lan và Lào. Địa phương đã phải huy động 60 chiến sỹ công an giữ an ninh trật tự tại các điểm cách ly, trực chốt cả ngày lẫn đêm, đảm bảo kiểm soát chặt người cách ly và giữ trật tự chung. (Ảnh chụp tại điểm cách ly Trường Mầm non xã Quang Lộc)

Không chỉ làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, các chiến sỹ còn tham gia phục vụ bữa ăn hằng ngày cho công dân đang cách ly.

Những thời điểm đón số lượng công dân về cách ly đông, các chiến sĩ phải dựng nhà tạm ngay trong đêm...

...và thức trắng để đảm bảo an toàn ở điểm cách ly

Những lán trại tạm để kiểm soát người cách ly của các chiến sỹ có lúc không tránh khỏi nắng, mưa... (Ảnh chụp tại điểm cách ly khách sạn Trường Sinh, thị trấn Nghèn, Can Lộc)

Những chốt trực luôn đảm bảo 24/24h nhằm giám sát chặt chẽ quá trình cách ly của công dân, đồng thời chủ động phương án xử lý khi có tình huống phát sinh.

Những bát mỳ ăn vội để làm nhiệm vụ khi đêm lạnh đã buông xuống. (Ảnh chụp tại điểm cách ly UBND xã Khánh Lộc cũ, nay là xã Khánh Vĩnh Yên)

“Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo anh ninh trong và ngoài điểm cách ly. Cùng với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng chức năng khác, sự động viên của cấp trên, chúng tôi quyết tâm vượt qua khó khăn, vất vả để bảo đảm sức khỏe, an ninh ninh trật tự, sự an toàn cho nhân dân trong cuộc chiến chống Covid-19”, Trung uý Nguyễn Hoàng Hiệp - Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Công an huyện Can Lộc chia sẻ.

Trung úy Hiệp vừa được điều động từ Phòng PC10 Công an tỉnh Hà Tĩnh về công tác tại Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Can Lộc. Nhiệm vụ đầu tiên khi về đơn vị mới là bảo vệ điểm cách ly y tế tập trung tại Trường Mầm non xã Quang Lộc. Vợ của Trung úy Hiệp đang mang bầu tháng cuối cùng, hiện là điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc. Nhiều đêm trắng làm nhiệm vụ tại điểm cách ly, anh Hiệp chỉ gặp vợ trong chốc lát qua những dòng tin nhắn viết vội hay những cuộc gọi ngắn ngủi. “Tôi chỉ mong hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi. Vợ chồng tôi sẽ đón con đầu lòng chào đời trong niềm hân hoan” - Trung úy Hiệp nói.

Văn Chung