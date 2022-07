Bắt 4 đối tượng dùng kích điện khai thác hải sản ở vùng biển Thiên Cầm

UBND thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Đ. (SN 1986, xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An) do hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép.