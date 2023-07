Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tặng quà tri ân người có công

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cùng đoàn bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh to lớn của của các liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng... đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày 21/7, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023).

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út (103 tuổi ở khối phố Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Con trai của mẹ là liệt sỹ Nguyễn Văn Tương đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại tá Nguyễn Thái Bình – Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh ân cần thăm hỏi, tặng quà bà Phan Thị Thành (94 tuổi ở thôn Đình Cương, xã Trung Lộc huyện Can Lộc) là mẹ liệt sỹ Hoàng Bá An (liệt sỹ Công an nhân dân vũ trang - nay là BĐBP).

Tại các nơi đến, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cùng đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của của các liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ... cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thành viên đoàn cũng mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ sống mạnh khỏe, bình an, tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức cho quê hương đất nước.

Minh Toàn – Thanh Giang