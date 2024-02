Các điều kiện để chiến sĩ nghĩa vụ được tuyển thẳng vào công an

Để chiến sĩ nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được xét chuyển thẳng sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp cần một số điều kiện.

Một trong những điểm mới của công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND năm 2024 là bổ sung quy định xét chuyển thẳng chuyên nghiệp. Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ CAND, cũng như thể chế hoá chủ trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong công tác tuyển chọn vào CAND, tháng 11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 64 quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND.

Các công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2024 ở huyện Hương Sơn đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, đối tượng xét chuyển thẳng chuyên nghiệp là chiến sĩ nghĩa vụ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) đạt loại khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND tại năm hạ sĩ quan nghĩa vụ nhập ngũ hoặc năm hết hạn phục vụ tại ngũ; trong các trường hợp sau: Trước thời điểm nhập ngũ đã hoàn thành tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp; trước thời điểm nhập ngũ đã hoàn thành chương trình đào tạo (đủ điều kiện được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp) nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp, trong thời gian phục vụ tại ngũ mới được cấp bằng tốt nghiệp.

Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển theo chủ trương của Bộ Công an, Thông tư số 64 quy định việc xét chuyển thẳng chuyên nghiệp tập trung vào số chiến sĩ nghĩa vụ vừa có kết quả rèn luyện tốt, vừa có trình độ chuyên môn, gắn tuyển chọn với nhu cầu của vị trí việc làm, đồng thời được thực hiện chặt chẽ, có chọn lọc.

Cụ thể, chiến sĩ nghĩa vụ có bằng đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) tốt nghiệp loại khá trở lên đảm bảo đồng thời các điều kiện sau thì được xét chuyển thẳng chuyên nghiệp:

Thứ nhất, có 2 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được phân loại chiến sĩ nghĩa vụ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến".

Thứ hai, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi hết hạn phục vụ tại ngũ (kết nạp Đảng trước hoặc trong khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND).

Thứ ba, điểm 3 môn thi (không nhân hệ số) để đăng ký xét chuyển chuyên nghiệp được xác định trên cơ sở kết quả điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia trong thời gian hạ sĩ quan nghĩa vụ phục vụ tại ngũ hoặc kết quả điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia tại năm hạ sĩ quan nghĩa vụ tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên.

Quy định chiến sĩ nghĩa vụ tốt nghiệp đại học loại khá trở lên phải đảm bảo thêm các điều kiện nêu trên để làm cơ sở đánh giá, lựa chọn được cán bộ có trình độ chuyên môn; đồng thời, nếu chiến sĩ nghĩa vụ có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên nhưng không đảm bảo các điều kiện khác để xét tuyển thẳng, thì vẫn được cộng điểm ưu tiên có bằng đại học để xét chuyển chuyên nghiệp cùng số chiến sĩ nghĩa vụ khác theo quy định, tạo nhiều cơ hội và lựa chọn cho chiến sĩ nghĩa vụ trong xét chuyển chuyên nghiệp.

