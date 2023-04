Cách làm hay giúp Công an xã Thạch Kênh “về đích” cấp CCCD gắn chip đầu tiên tại Hà Tĩnh

Triển khai nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo cùng tinh thần làm việc không kể ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ công an đã đưa xã Thạch Kênh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) trở thành 1/6 xã, phường đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân.

Công an xã Thạch Kênh vận động cán bộ, người dân tuyên truyền tới những người xung quanh về lợi ích của căn cước công dân gắn chip.

Xã Thạch Kênh có 1.408 hộ với 5.603 người dân, trong đó có 4.303 người trên 14 tuổi. Số công dân có mặt tại địa phương đã thu nhận làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip là 4.063 người, đạt tỷ lệ 100%. 240 người còn lại chưa làm CCCD là những trường hợp đủ điều kiện nhưng hiện cư trú, học tập, lao động ở ngoài tỉnh và nước ngoài.

Lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà trao đổi chuyên môn với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thạch Kênh.

Đại úy Nguyễn Chân Tiệp - Trưởng Công an xã Thạch Kênh cho biết, để có thể hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân sớm nhất, đơn vị đã có kế hoạch làm việc cụ thể, lên phương án phù hợp với tình hình, thực tiễn địa phương đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an huyện, sự hướng dẫn của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Thạch Hà và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể.

Theo đó, công tác tuyên truyền được Công an xã Thạch Kênh chú trọng, đặc biệt trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn và trên nền tảng mạng xã hội. Qua đó, giúp người dân biết và hiểu rõ lợi ích khi làm CCCD gắn chip theo quy định; tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng là con em đang cư trú, học tập, lao động ở ngoại tỉnh đăng ký tạm trú và tiến hành làm thủ tục cấp CCCD tại nơi đăng ký tạm trú.

Công an xã cũng đã tham mưu UBND xã thành lập nhóm trò chuyện trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook với sự tham gia của toàn bộ người dân trên địa bàn để có thể vận động người dân đi làm CCCD và giải đáp các thắc mắc một cách nhanh chóng nhất. Mỗi đồng chí công an xã phụ trách các thôn, xóm cũng thành lập một nhóm trò chuyện riêng với người dân để thuận tiện cho công tác tuyên truyền.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Chân Tiệp, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng công an xã đã tập trung điều tra cơ bản về từng người, từng hộ, từng tổ liên gia để lập danh sách rà soát, chia thành các nhóm đối tượng cụ thể để triển khai thực hiện.

Công an xã Thạch Kênh hỗ trợ người dân làm CCCD gắn chip.

Đối với các công dân sức khỏe bình thường nhưng chưa làm CCCD, thông qua việc điều tra cơ bản, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thạch Kênh sẽ liên lạc qua số điện thoại hoặc hệ thống loa phát thanh để vận động, hướng dẫn người dân tới các địa điểm theo quy định để làm CCCD. Riêng các trường hợp có vấn đề về nhận thức, bệnh tật, người đã có tuổi, già yếu không thể đi lại thì lực lượng công an sẽ tới tận nhà hỗ trợ công dân làm CCCD có gắn chip.

Các công dân không thể đi lại, già yếu được hỗ trợ làm CCCD tại nhà.

Việc bố trí thời gian làm CCCD hợp lý đối với từng nhóm đối tượng cũng là yếu tố quan trọng giúp Công an xã Thạch Kênh hoàn thành mục tiêu đề ra. Cụ thể: Với đối tượng học sinh, lực lượng công an sẽ bố trí làm thủ tục cấp CCCD vào các ngày thứ 7, chủ nhật; với nông dân, nhất là khi bước vào mùa vụ sẽ tranh thủ mọi lúc khi người dân có thời gian nhàn rỗi; vận động người ở nước ngoài thực hiện thủ tục cấp CCCD ngay khi có dịp trở về quê hương…

Đối với các dịp lễ, tết, nghỉ dài ngày, công an xã đã tổ chức các đợt cao điểm để tập trung vận động Nhân dân làm CCCD. Các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thạch Kênh được bố trí công việc hợp lý theo năng lực, sở trường, chuyên môn, thái độ phục vụ công tác... để phát huy tốt nhất hiệu quả công việc.

Với cách làm khoa học, hiệu quả của lực lượng công an xã, hoạt động cấp CCCD tại địa phương được người dân xã Thạch Kênh hưởng ứng, đồng tình cao.

Thượng úy Nguyễn Hoàng - Phó Trưởng Công an xã Thạch Kênh chia sẻ: “Sau những ngày làm việc xuyên đêm, “quên ăn, quên nghỉ”, dù công việc có vất vả, áp lực nhưng được sự ủng hộ, đồng tình và thấu hiểu của người dân là động lực để anh em cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Với những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an xã, Thạch Kênh đã trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân trong độ tuổi theo quy định; là 1 trong 6 xã, phường đầu tiên trên toàn quốc về đích cấp 100% CCCD gắn chip trên địa bàn. Ghi nhận kết quả xuất sắc đó, ngày 27/3, Công an xã Thạch Kênh đã được Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen.

Anh Tấn - Đình Nhất