Can Lộc giao lưu, gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ

Buổi giao lưu, gặp mặt nhằm động viên, khích lệ những người con quê hương Can Lộc (Hà Tĩnh) vững bước lên đường thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Chiều 21/2, huyện Can Lộc tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024.

Đại biểu tham dự chương trình.

Năm 2024, huyện Can Lộc có 157 chỉ tiêu công dân nhập ngũ, trong đó, 134 thanh niên nhập ngũ vào quân đội, 23 thanh niên nhập ngũ vào Công an Nhân dân. Để đảm bảo công tác giao quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Can Lộc đã tiến hành đăng ký, quản lý nguồn, xét duyệt thực lực, sơ tuyển, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công bằng, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an Nhân dân.

Lãnh đạo đơn vị quân sự, cựu chiến binh huyện chia sẻ kinh nghiệm, căn dặn tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc.

Dịp này, lãnh đạo huyện Can Lộc chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe, phát huy tốt truyền thống quê hương, tập trung huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời, phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng và trở thành lực lượng chính quy của quân đội, Công an Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo huyện tặng giấy khen ....

... và quà động viên các tân binh.

P.V