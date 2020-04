Can Lộc, Hương Sơn có tân Trưởng Công an huyện

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Can Lộc, Hương Sơn.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an huyện Can Lộc cho Thiếu tá Đặng Văn Đức

* Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an huyện Can Lộc cho Thiếu tá Đặng Văn Đức - Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc, thay Đại tá Trần Sinh Tố nghỉ hưu theo chế độ.

Đại tá Võ Trọng Hải yêu cầu, trên cương vị công tác mới, Trưởng Công an huyện Can Lộc cần tiếp tục tổ chức kiện toàn bộ máy, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, tạo khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Đặng Văn Đức hứa sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

*Thượng tá Hà Hải Long - nguyên Phó Trưởng Công an huyện Hương Sơn cũng vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an huyện thay Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Thượng tá Hà Hải Long được bổ nhiệm cương vị công tác mới. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của đồng chí Hà Hải Long trong thời gian qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các vị trí công tác.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng mong muốn tân Trưởng Công an huyện Hương Sơn tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực cùng cấp ủy, chính quyền phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi lễ, tân Trưởng Công an huyện Hà Hải Long cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đã tín nhiệm giao trọng trách mới, hứa đoàn kết cùng tập thể Công an huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra cũng như cấp trên giao phó, xây dựng Công an huyện đạt trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.

CTV