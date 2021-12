Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng hợp tác vì hòa bình của khu vực

Hội nghị HACGAM-17 được tổ chức trực tuyến nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước châu Á đảm bảo an ninh, hòa bình, ổn định, phát triển tại vùng biển khu vực.

Biên đội tàu của Hải đội 102, Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức huấn luyện trên biển. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị những người đứng đầu Cảnh sát biển các nước châu Á lần thứ 17 (HACGAM-17) diễn ra chiều 8/12 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Đạo bày tỏ vui mừng vì đây là lần thứ hai Cảnh sát biển Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị HACGAM. Đây là lần đầu tiên một hội nghị HACGAM được tổ chức theo hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Việc quyết tâm tổ chức Hội nghị HACGAM-17 nhằm đáp ứng yêu cầu kịp thời thảo luận các biện pháp hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật ở châu Á và đảm bảo tính liên tục của HACGAM.

Đây là hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực cho việc thúc đẩy và tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước châu Á, vì mục tiêu và lợi ích chung cho việc đảm bảo an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định, phát triển tại vùng biển khu vực và trên thế giới.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, các nguồn lợi từ biển có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển kinh tế-xã hội ở nhiều quốc gia, khu vực và trên toàn cầu.

Ngoài ra, việc chung tay giải quyết các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và các thách thức mới nổi trên biển đòi hỏi phải tăng cường hợp tác giữa các quốc gia về đảm bảo an ninh, an toàn trên biển, đặc biệt là hợp tác giữa các cơ quan thực thi luật pháp trên biển.

Các thành viên đều thấy rằng, HACGAM đã, đang và vẫn sẽ là công cụ hữu hiệu để tăng cường xây dựng lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa các thành viên cả trên bình diện song phương và đa phương; củng cố và xây dựng các cơ sở pháp lý về các hoạt động trên biển, các quy tắc ứng xử chung trong quản lý biển nhằm thúc đẩy hợp tác, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, ngăn chặn những hoạt động phương hại đến lợi ích chung của khu vực.

Nhấn mạnh Hội nghị HACGAM-17 chính là cơ hội quý giá để tìm hiểu, xác định, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất hơn nữa để cùng nhau giải quyết các vấn đề nêu trên, Thiếu tướng Lê Quang Đạo khẳng định Cảnh sát biển Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng tham gia các lĩnh vực hợp tác trong khu vực nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trên biển vì mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tuyên bố chung của Hội nghị HACGAM-17 cùng với sự tổ chức, triển khai hiệu quả, thực chất sẽ là nền tảng chắc chắn để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển ở châu Á, tiếp tục nỗ lực và cống hiến nhằm thực hiện mục tiêu chung của HACGAM là “vì các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường trong sạch, Thiếu tướng Lê Quang Đạo bày tỏ tin tưởng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng 4 Nhóm làm việc trình bày về những hoạt động hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong năm 2021 và phương hướng hợp tác trong năm 2022.

Hội nghị nhất trí với những kết quả đã đạt được và phương hướng hành động mà Trưởng các Nhóm làm việc đã trình bày; mong muốn 4 Nhóm làm việc tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả trên 4 trụ cột của HACGAM, đó là tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường, phòng ngừa và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp trên biển, xây dựng năng lực.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã thảo luận và thông qua sự gia nhập HACGAM của Cảnh sát biển Pháp; nghe Cảnh sát biển Ấn Độ trình bày về website chung của HACGAM.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung tái khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực, cống hiến và tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển ở châu Á nhằm thực hiện mục tiêu chung của HACGAM “Vì các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường trong sạch”./.

