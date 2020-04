Chỉ giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh trường hợp cấp bách

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh.

Giải quyết thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh trước thời điểm dịch diễn biến phức tạp. Ảnh tư liệu

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 02/CĐ-BCA-V01 ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về mệnh lệnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan xuất nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân Việt Nam và người nước ngoài trong vòng 15 ngày kể từ 1/4/2020 (trừ các trường hợp thật sự cấp bách).

Riêng đối với người nước ngoài sau thời gian nêu trên đến giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh không bị coi là quá hạn tạm trú.

Trường hợp thật sự cấp bách, cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân Việt Nam và người nước ngoài có thể liên lạc theo số điện thoại 069.292.8672 để được giải quyết.

Tin liên quan: Gần 800 người đến làm thủ tục hộ chiếu, giấy thông hành 2 ngày đầu làm việc Trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tết (30 – 31/1), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Hà Tĩnh đã tiếp nhận khoảng gần 800 người đến làm hộ chiếu, giấy thông hành.

Diệp Anh