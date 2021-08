Chiến sĩ Công an Hà Tĩnh hiến máu cứu bệnh nhân suy đa tạng

Nhận được thông tin Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh có bệnh nhân cấp cứu, cần truyền máu gấp, Thượng uý Phạm Đăng Thành (Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh) đã kịp thời có mặt để hiến máu cứu người.

Thượng uý Phạm Đăng Thành hiến máu cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng

Tối 27/8, nhận được thông báo của CLB “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh về việc tại BVĐK tỉnh có bệnh nhân T.V.Đ. (SN 1991, trú huyện Can Lộc) bị sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng, cần truyền một lượng máu nhóm B nhưng lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Tĩnh đã huy động các thành viên khẩn trương hỗ trợ.

Chưa đầy 20 phút sau, Thượng uý Phạm Đăng Thành (Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh) đã có mặt tại Khoa Huyết học truyền máu (BVĐK tỉnh) để sẵn sàng cho máu.

Dưới sự giúp đỡ của các bác sỹ, sau khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, khai báo y tế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí Phạm Đăng Thành đã tham gia hiến máu trực tiếp.

Trước khi hiến máu, Thượng úy Thành đã tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, khai báo y tế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ đơn vị máu vừa được Thượng úy Phạm Đăng Thành cung cấp, các y, bác sĩ đã tiến hành truyền cho bệnh nhân T.V.Đ. Được truyền máu kịp thời, bệnh nhân đã dần ổn định sức khỏe.

Được biết, trong thời gian qua, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Tĩnh luôn duy trì hoạt động hiến máu tình nguyện cho các cơ sở y tế trên địa bàn. Trước đó, đã có 3 lượt đoàn viên Công an TP Hà Tĩnh tham gia hiến máu khẩn cấp cứu người là đồng chí Trần Phan Nhật - Đội Cảnh sát kinh tế và đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - nguyên là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự.

Tin liên quan: “Nếu còn sức khỏe, tôi vẫn sẵn sàng hiến máu” Khi được hỏi, anh Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh), người đã 23 lần hiến máu tình nguyện khẳng định: “Nếu còn sức khỏe, tôi vẫn sẵn sàng hiến máu”.

“Hiến máu cứu người, xin đừng thờ ơ!” “Hiến máu cứu người - Xin đừng thờ ơ”, đó là một trong những thông điệp nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4) năm nay. Tại Hà Tĩnh, phong trào hiến máu nhân đạo đang ngày càng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

Hà Tĩnh tôn vinh 20 người hiến máu tiêu biểu Sáng 14/6, tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đoàn khối các các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu và Ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đến dự.

Linh Giang