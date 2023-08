Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Kỳ Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn cán bộ, bà con thôn Châu Long, xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chiều 15/8, thôn Châu Long, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo huyện Kỳ Anh đến chung vui, chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Châu Long.

Thôn Châu Long là địa bàn trung tâm hành chính xã Kỳ Châu, có 388 hộ, 1.461 nhân khẩu, trong đó khoảng 75% là đồng bào có đạo. Trong những năm qua, tình hình ANTT địa bàn thôn cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, bà con lương - giáo đoàn kết.

Có được kết quả đó, thời gian qua, cấp ủy, ban cán sự thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cụ thể, năm qua, thông qua các cuộc họp thôn đã tuyên truyền 43 buổi, với 547 người tham gia, phát 23 tin trên loa truyền thanh của thôn về triển khai thực hiện Đề án 06, đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Kết quả, đến ngày 1/8/2023, trên địa bàn thôn đã có 961/1.079 làm căn cước công dân (chiếm 89%), 881/961 công dân thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử mức 2 (chiếm 92%), trong đó đã có 863 công dân kích hoạt và sử dụng (chiếm 97%)...

Thôn đang duy trì hoạt động hiệu quả 11 tổ liên gia tự quản; các mô hình “Camera giám sát ANTT” của công an xã; mô hình “Chi hội phụ nữ vùng giáo hội nhập và phát triển”; mô hình tổ hòa giải... Các tổ liên gia tự quản đã cung cấp nhiều tin liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội, góp phần giúp lực lượng công an phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Ban cán sự thôn, linh mục quản xứ, hội đồng mục vụ thường xuyên thăm hỏi, động viên và kịp thời thông tin về những vấn đề chung, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hiểu và tôn trọng lẫn nhau, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm qua, thôn đã huy động sức đóng góp của Nhân dân làm được gần 3,4 km đường bê tông và trên 700m đường rải thảm nhựa ở các tuyến đường tự quản; xây 4,2 km mương bê tông, 11 hố xử lý nước thải 2 ngăn; cải tạo, tân trang nhà văn hóa thôn, làm mới khu thể thao...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng thôn Châu Long.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng quà chúc mừng thôn Châu Long.

Phát biểu chung vui cùng bà con thôn Châu Long, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao những kết quả mà thôn đạt được trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời, thông tin thêm về tình hình KT-XH và một số thành tựu nổi bật của Hà Tĩnh thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, cấp ủy chi bộ, ban cán sự, ban công tác mặt trận thôn, các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong phát động phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh phức tạp về ANTT.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chung vui với bà con thôn Châu long

Nhân dân tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng cùng chính quyền địa phương hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, bài trừ tệ nạn xã hội; tích cực trao đổi, cung cấp thông tin cho lực lượng công an; đóng góp ý kiến để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lực lượng công an xã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân; thường xuyên thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phương thức hoạt động mới của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao.... để Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

