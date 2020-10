Công an chính quy ở Hà Tĩnh về xã tạo chuyển biến tích cực

Thực hiện Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh”, đến hết tháng 9/2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 981 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an ở 195/195 xã, thị trấn.

Công an xã Sơn Long (Hương Sơn) thường xuyên bám nắm cơ sở, cùng người dân trao đổi về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn (Ảnh: Ánh Dương)

Do đặc thù từng địa bàn mà việc sắp xếp, bố trí công an chính quy ở mỗi nơi một khác, như: ở vùng biên giới bố trí cán bộ có kinh nghiệm công tác an ninh hay giỏi đánh án nhằm ngăn chặn hiệu quả tội phạm vùng biên như: ma túy, mua bán người, buôn lậu…

Ở các xã ven biển có dự án du lịch, bố trí cán bộ nắm chắc mảng quản lý hành chính, phòng chống tội phạm. Điều đáng nói là trong số 981 công an chính quy về xã, có tới 58 người là nữ.

Công an xã Thạch Khê (Thạch Hà) luôn sẵn sàng tiếp nhận, xử lý tốt các vấn đề về ANTT trên địa bàn.

Tại các địa bàn đã bố trí công an chính quy đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân.

Đội ngũ công an chính quy điều động về các xã, thị trấn được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, năng lực, kinh nghiệm công tác nên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm TTATXH và củng cố phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn. Nổi bật là giữ vững tình hình ANTT, nhất là trong thời gian tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Công an xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên) tiếp nhận các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… do người dân tự nguyện giao nộp

Lực lượng công an chính quy về công tác tại xã đã chủ động vượt khó, nhanh chóng vào cuộc triển khai các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ; nắm người, nắm hộ và di biến động về nhân hộ khẩu; rà soát địa bàn, điều tra cơ bản, quản lý đối tượng, nắm chắc tình hình và phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp, vụ việc nổi cộm ở cơ sở, không để phát sinh điểm “nóng”.

Công an xã bám cơ sở, bám dân, tổ chức trực ban 24/24h, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, nhất là vào ban đêm, tại các khu vực trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh: Công an Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tư tưởng, động viên công an chính quy yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ không chỉ về tinh thần mà bằng các chính sách thiết thực như: chế độ phụ cấp, ưu tiên cử đi học, quy hoạch, bổ nhiệm...

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngành đã bảo đảm mỗi đơn vị cấp xã có ít nhất 5 công an chính quy theo đúng chủ trương của Bộ trưởng Bộ Công an. Thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, động viên công an chính quy yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ không chỉ về tinh thần mà bằng các chính sách thiết thực như: chế độ phụ cấp, ưu tiên cử đi học, quy hoạch, bổ nhiệm...

Định kỳ luân chuyển để cán bộ, chiến sỹ có điều kiện cọ xát thực tế, nhanh chóng trưởng thành, tránh việc ở quá lâu tại cơ sở dễ tạo sức ì. Đồng thời, phân công lãnh đạo công an huyện phụ trách các xã chịu trách nhiệm toàn diện, thường xuyên theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát lực lượng công an xã”.

