Công an Đức Thọ cần chủ động tham mưu, thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục chủ động trong mọi tình huống, làm tốt công tác phòng ngừa, tham mưu hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ngày 4/9, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu có buổi làm việc với Công an huyện Đức Thọ. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh cùng dự.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng Công an huyện Đức Thọ đã báo cáo với đoàn về kết quả hoạt động của đơn vị thời gian qua, nhất là những kết quả trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị trong năm 2020.

Trưởng Công an huyện Đức Thọ thượng tá Nguyễn Văn Hải báo cáo với đoàn công tác về kết quả hoạt động của đơn vị trong thời gian qua.

Công an Đức Thọ đã bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn, tiến tới Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện giữ vững an ninh trật tự, góp phần vào thành tích chung của huyện Đức Thọ trong việc được công nhận huyện nông thôn mới; đồng thời, triển khai thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo ANTT, vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

8 tháng đầu năm 2020, Công an Đức Thọ đã phát hiện, bắt 259 vụ, 236 đối tượng vi phạm về kinh tế, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bắt 57 vụ, 62 đối tượng tội phạm và tệ nạn ma túy, thu giữ 400 g ma túy, 12.000 viên hồng phiến. Điều tra khám phá 17 vụ phạm pháp hình sự, giải quyết 92 vụ việc hình sự tại cơ sở. Khởi tố điều tra 40 vụ, 54 bị can.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Nguyễn Quang Tuấn: Trong thời gian qua, Công an Đức Thọ đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, giữ vững ANTT, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả của Công an huyện Đức Thọ trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác đảm bảo ANTT cho đại hội Đảng các cấp ở địa phương.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới yêu cầu: Thời gian tới, Công an huyện Đức Thọ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chủ động trong mọi tình huống, làm tốt công tác phòng ngừa, tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương về thu nộp vũ khí vật liệu nổ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã; xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an Đức Thọ trong lòng Nhân dân.

Xuân Lý – Hùng Cường