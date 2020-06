Công an Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm 9 lãnh đạo cấp phòng, địa phương

Sáng nay (2/6), Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ công an, Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm, điều động 9 trưởng, phó phòng nghiệp vụ và công an các huyện.

Đại tá Võ Trọng Hải -Giám đốc Công an Hà Tĩnh trao quyết định bổ nhiệm, điều động cho các trưởng phòng....

Theo đó, Thượng tá Trần Bình Nghĩa – Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Thượng tá Trần Hải Trung – Trưởng Công an Đức Thọ giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị.

Thượng tá Ngô Đức Ninh – Trưởng Công an TX Kỳ Anh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Phó trưởng Công an TX Kỳ Anh giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối nội.

...và các phó trưởng phòng, phó trưởng công an huyện, thị

Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường – Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm về môi trường (Phòng Cảnh sát môi trường) giữ chức vụ Phó Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra; Đại úy Nguyễn Gia Phong - Đội trưởng Đội Tổng hợp (Công an huyện Kỳ Anh) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TX Hồng Lĩnh.

Trung tá Trần Thị Thu Huyền – Đội trưởng Đội Hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú (Phòng Cảnh sát QLHC) giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; Thiếu tá Phan Văn Sơn – Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Can Lộc) giữ chức vụ Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trung tá Nguyễn Văn Hòa – Trưởng trạm Quản lý xuất nhập cảnh Cầu Treo giữ chức vụ Phó trưởng phòng An ninh đối nội.

Thượng tá Trần Bình Nghĩa – Tân Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thay mặt 9 đồng chí được bổ nhiệm, điều động phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an Hà Tĩnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả và sự nỗ lực của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trong suốt quá trình công tác; mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Công an Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh.

Hùng Cường