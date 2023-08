Công an Hà Tĩnh quyên góp hỗ trợ các gia đình chiến sĩ hy sinh ở Đắk Lắk, Lâm Đồng

Với tinh thần “tương thân tương ái”, Công an Hà Tĩnh đã phát động, quyên góp được hơn 50 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình các cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh ở Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Công an Hà Tĩnh vừa phát động học tập gương dũng cảm hy sinh của cán bộ, chiến sĩ công an và quyên góp ủng hộ các gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các cán bộ, chiến sĩ tham gia quyên góp, giúp đỡ các gia đình liệt sỹ.

Trước đó, ngày 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh ĐắK Lắk, 2 nhóm đối tượng khủng bố bất ngờ đột nhập, tấn công trụ sở UBND 2 xã: Ea Tiêu và Ea Ktur làm 11 người thương vong. Trong đó, có 4 đồng chí công an xã hy sinh gồm: Thiếu tá Hoàng Trung, Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, Đại úy Hà Tuấn; 2 cán bộ công an bị thương nặng là: Đại úy Lê Kiên Cường, Thượng úy Đàm Đình Bốp.

Mới đây, vào ngày 30/7, trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bị một khối lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp khiến 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh; 1 người dân tử nạn.

Các cán bộ, chiến sĩ hy sinh gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Quang Thành, Thượng úy Lê Ánh Sáng (quê Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Tĩnh tham gia quyên góp, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ hy sinh tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Ngay sau buổi phát động, cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh đã quyên góp được hơn 50 triệu đồng. Đợt quyên góp ủng hộ các gia đình liệt sĩ hy sinh kéo dài đến ngày 10/8/2023.

Tất cả số tiền quyên góp được, Công an Hà Tĩnh sẽ trực tiếp trao cho các gia đình liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

H.S