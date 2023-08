Công an Hà Tĩnh sắp xếp, kiện toàn một số phòng, ban

Chiều 31/8, Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức kiện toàn bộ máy. Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được điều động

Thượng tá Trần Bình Nghĩa – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Hà Tĩnh; công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy của các đơn vị và các quyết định điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh giảm 2 đơn vị cấp phòng. Theo đó, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế).

Thượng tá Trần Bình Nghĩa cũng công bố quyết định cơ cấu tổ chức của Phòng Tham mưu, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy; dừng triển khai Đội Công tác Đảng và công tác quần chúng thuộc Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; dừng triển khai Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thuộc Công an thành phố Hà Tĩnh; triển khai Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh; công bố quyết định điều động, bố trí cán bộ của Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy công an theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an là phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, bảo đảm yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt.

Tinh gọn bộ máy là điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, chiến đấu để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tin liên quan: Công an Hà Tĩnh nỗ lực “số hóa” định danh công dân trên toàn địa bàn Hà Tĩnh hiện là 1 trong 5 đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cấp CCCD cho công dân đang có mặt trên địa bàn; tỷ lệ kích hoạt tài khoản ĐDĐT và tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến...

Hùng Cường