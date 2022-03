Công an TP Hà Tĩnh vinh danh 13 nữ cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu

Thượng úy Cao Thị Thùy Trang (SN 1992), cán bộ Đội Tổng hợp - Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vinh dự là 1 trong 44 gương mặt của cả nước được nhận giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2021” do Trung ương Đoàn vinh danh.