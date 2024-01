Đảm bảo quốc phòng, an ninh địa bàn phía Nam Hà Tĩnh

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đề nghị LLVT thị xã Kỳ Anh phải là những lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chiều 4/1, TX Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024. Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của 3 ngành quân sự, công an, biên phòng, các ban ngành, đoàn thể từ thị xã xuống cơ sở đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Tiềm lực quốc phòng, an ninh của thị xã được củng cố; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác và đầu tư trên địa bàn.

Năm 2024, thị xã Kỳ Anh đặt ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN như: Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác tuyển quân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong đảm bảo QP-AN. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục xây dựng thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc...

Tại hội nghị, thị xã Kỳ Anh cũng tiến hành sơ kết Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng của Chính phủ và hoạt động Ban Chỉ đạo 138 tại TX Kỳ Anh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thị xã Kỳ Anh đạt được về KT-XH, QP-AN năm 2023.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị LLVT thị xã Kỳ Anh phải là những lực lượng đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ; phối hợp thực hiện tốt Nghị định 03, từ đó giải quyết tốt các vấn đề từ cơ sở. Làm tốt công tác tuyển quân, quan tâm chính sách hậu phương quân đội; duy trì công tác nắm tình hình, tuần tra, rà soát, phòng chống tội phạm, để người dân an toàn vui tết, đón xuân...

Hội nghị đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN năm 2023.

