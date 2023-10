Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích việc thực hiện Đề án 06

Chiều 26/10, Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Đề án 06 tháng 10/2023 và trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Công an tỉnh và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Công an cấp huyện. Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh - Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị.