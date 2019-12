Điều động 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Kỳ Lạc

Chiều nay (21/12), huyện Kỳ Anh tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động 3 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó và công an viên thường trực tại xã Kỳ Lạc.

Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Kỳ Anh trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Kỳ Lạc

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an tỉnh tiếp tục điều động 3 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Kỳ Lạc.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn mong muốn các đồng chí được điều động về làm Công an xã Kỳ Lạc hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển KTXH của địa phương

Các cán bộ công an chính quy được điều động gồm: Thượng uý Trần Đại Dương - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp làm Trưởng Công an xã Kỳ Lạc; Trung úy Nguyễn Hữu Thành - cán bộ Đội An ninh làm Phó Trưởng Công an xã Kỳ Lạc; Thiếu uý Lê Đức Tuấn Anh - công tác tại Đội xây dựng phong trào và Bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm nhiệm chức danh công an viên thường trực xã Kỳ Lạc.

Lãnh đạo xã Kỳ Lạc tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí được điều động về làm Công an xã

Được biết, xã Kỳ Lạc là địa phương thứ 3 sau Kỳ Tây và Kỳ Tân có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Vũ Huyền