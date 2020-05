Giữ vững bình yên trên địa bàn trung tâm Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa bàn trung tâm của tỉnh.

Công an TP Hà Tĩnh vinh danh 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (7/2019). Ảnh tư liệu

Nét nổi bật trong 5 năm trở lại đây trên địa bàn TP Hà Tĩnh là phạm pháp hình sự ngày càng giảm một cách rõ rệt. Từ năm 2015-2020, Công an TP Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ 1.394 vụ phạm pháp, bắt giữ 2079 đối tượng, từ đó tình hình tội phạm hằng năm đã được kiềm chế và làm giảm (bình quân mỗi năm giảm 15,58%).

Trước hệ luỵ khôn lường của vấn nạn “tín dụng đen” nổi lên từ năm 2017, Công an TP Hà Tĩnh đã chủ động điều tra, phối hợp, lập án trinh sát, bắt giữ và triệt xoá 5 cơ sở hoạt động tín dụng đen, được ghi nhận là một trong những đơn vị tiên phong điều tra xử lý trong lĩnh vực này. Ảnh tư liệu của H.S

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Để có được kết quả đó, ngoài việc chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc, không để bị động, bất ngờ, phức tạp kéo dài, Công an TP Hà Tĩnh còn thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đấu tranh thành công các chuyên án về đánh bạc, triệt xóa các tụ điểm mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép các chất ma túy, xử lý nghiêm các băng nhóm cho vay nặng lãi, trộm cắp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng…”.

Để đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế và kéo giảm TNGT, ngăn ngừa các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng Công an TP Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức kiểm tra nồng độ cồn ở các tuyến đường chính trên địa bàn. Ảnh tư liệu

Nhiệm kỳ qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công an TP Hà Tĩnh đã có những cách làm mới, sáng tạo như: Huy động công an chính quy phối hợp với dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra vũ trang vào các giai đoạn, giờ cao điểm; ký kết quy chế phối hợp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật với các hãng taxi trên địa bàn; tổ chức làm việc với các tiệm vàng thống nhất phương án bảo vệ người, tài sản; niêm yết số điện thoại đường dây nóng lên các phương tiện taxi, nhà hàng, khách sạn, karaoke để nhân dân kịp thời báo tin liên quan đến vi phạm pháp luật…

Nổi bật là việc xây dựng thành công mô hình tổ liên gia an toàn tự quản ở các thôn, xóm, khối phố. Hiện thành phố đã có hơn 50 mô hình tổ liên gia an toàn tự quản về ANTT hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh đó, thành phố đã xây dựng thành công mô hình “camera an ninh trật tự” (hiện có trên 750 mắt camera được lắp đặt tại 11 phường, xã), góp phần giúp cơ quan chức năng đấu tranh làm rõ nhiều vụ án hình sự, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, làm rõ nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Tranh thủ ngày nghỉ thứ 7, CN, Công an TP Hà Tĩnh thường xuyên xuống cơ sở để làm thủ tục CMND cho người già cả, neo đơn, bệnh tật...

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, 100% chỉ tiêu công tác được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đạt, trong đó có 60% chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, không để phát sinh, hình thành điểm nóng, gây mất ANTT; phạm pháp hình sự, tội phạm ma túy được kiềm chế và làm giảm; tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao, triệt xóa nhiều băng ổ nhóm tội phạm. An toàn giao thông, trật tự đô thị từng bước đi vào nề nếp, tai nạn giao thông hằng năm đều giảm trên cả 3 tiêu chí...

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, Đảng bộ Công an TP Hà Tĩnh vinh dự 4 năm liên tục đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được cấp trên khen thưởng, đơn vị nhiều năm liền đạt đơn vị quyết thắng. Các năm 2015, 2016, đơn vị được tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND; năm 2017, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2018, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; năm 2019, được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3…

Mô hình camera an ninh ngày càng hoạt động hiệu quả (trong ảnh: trung tâm camera an ninh được lắp đặt tại trụ sở Công an phường Trần Phú).

“Thời gian tới, Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp phát sinh ngay tại cơ sở, không để bị động, đột xuất, bất ngờ;tTập trung đấu tranh với các hoạt động phá hoại, gây rối, gây bạo loạn, không để phát sinh điểm nóng.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, các mục tiêu trọng điểm; các đoàn cán bộ cao cấp của Trung ­ương và khách quốc tế; tính mạng và tài sản của nhân dân. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà n­ước về an ninh trật tự, xây dựng Đảng bộ Công an thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh chia sẻ.

Một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 Tội phạm hình sự hàng năm giảm từ 3% - 7%. Tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra án chung đạt trên 75%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Tai nạn giao thông hàng năm được kiềm chế và làm giảm. Hằng năm, có 80 % tổ chức Đảng, 80 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Công an thành phố đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 2 - 3 năm đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng; trong nhiệm kỳ có 2 - 3 năm được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an hoặc UBND tỉnh trở lên.

Mai Hoàng