Giữ yên bình tuyến biên giới biển Hà Tĩnh

Các đơn vị biên phòng đóng quân dọc bờ biển Hà Tĩnh đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, trên địa bàn huyện Lộc Hà, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương và chủ động triển khai có hiệu quả những biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ biên giới, vùng biển, vùng ven bờ. Đơn vị cũng luôn đóng vai trò nòng cốt trong tổ chức diễn tập bảo vệ biển đảo, phối hợp giữa các lực lượng chức năng để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, đảm bảo an toàn cho các sự kiện lớn và tham gia có hiệu quả trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...

BĐBP Cửa Sót tuần tra cửa sông, cửa lạch để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa đánh bắt bất hợp pháp, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu.

Thiếu tá Hồ Văn Hạ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết: “Chúng tôi luôn bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát và chủ động nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh trên biển, an ninh nông thôn. Đặc biệt, trong 5 năm nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp xác lập, đấu tranh thắng lợi 47 chuyên án, vụ án, bắt 57 đối tượng, thu giữ 134 kg pháo nổ, 36 kg thuốc nổ, hơn 100 kíp nổ, hàng chục gam heroin, hàng trăm khẩu súng tự chế; xử phạt hành chính 433 triệu đồng đối với các vụ vi phạm pháp luật nhỏ”.

Đóng quân trên địa bàn có hơn 17 km đường bờ biển và 5 địa phương biên phòng, Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của mình để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” và thực hiện tốt “Quy chế khu vực biên giới biển”. Những người lính biên phòng nơi đây đã trở thành điểm tựa để ngư dân bám biển vươn khơi, chăm lo sản xuất, phát triển kinh doanh, ngăn chặn các hành vi khai thác bất hợp pháp. Họ cũng là “tấm khiên” bảo vệ địa bàn trước âm mưu của các thế lực xấu, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng ngừa tốt các nguy cơ mất an ninh trật tự...

Đồn Biên phòng Thiên Cầm phát hiện, bắt quả tang tàu cá sử dụng giã cào đánh bắt hải sản sai quy định.

Trung tá Phan Xuân Luận - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thiên Cầm cho biết: “Từ năm 2019 đến nay, chúng tôi đã chủ trì, phối hợp tổ chức tuần tra trên biển, cửa sông, cửa lạch, địa bàn được 413 đợt/1.631 lượt cán bộ, chiến sĩ và phát hiện, xử lý 2 vụ/2 đối tượng phạm pháp hình sự, bắt 37 đối tượng/32 tàu giã cào đánh bắt sai vùng biển, thu giữ 25 kg thuốc nổ, 9 bộ kích điện... Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ biên giới của người dân thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động của 266 “Tổ tự quản an ninh trật tự” với 1.645 thành viên và 48 “Tổ tàu, thuyền an toàn” với 486 phương tiện/1.061 thành viên...”.

BĐBP Vũng Áng - Sơn Dương trao đổi phương án đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa trộm cắp, đẩy lùi tệ nạn xã hội tại các công trường thi công những dự án lớn.

Cùng với 2 đơn vị trên, Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương và Hải đội 2 cũng đã vào cuộc quyết liệt, bền bỉ, có trọng tâm, trọng điểm để đảm vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh biên giới biển. Nhờ vậy, trên vùng biển chủ quyền, vùng bờ, 4 cảng biển, 4 cửa lạch và 31 xã, phường, thị trấn của huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh luôn được bình yên.

Trong 5 năm gần đây, các đơn vị biên phòng tuyến biển đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý 220 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 329 đối tượng, bắt 111 tàu giã cào/117 đối tượng đánh bắt sai vùng quy định. Qua đó, tịch thu 507 kg pháo nổ, 199 kg chất nổ; 18 bánh heroin, 23.600 viên ma túy tổng hợp, 36 kg ma túy đá; làm thủ tục xuất nhập cảnh xuất nhập cảnh 11.668 lượt phương tiện, 41.350 lượt thuyền viên.

BĐBP tuyến biển cũng đã xây dựng, duy trì, nâng cao hoạt động 7 “Tổ đồng quản lý nghề cá” với hơn 1.200 tàu thuyền và gần 2.000 ngư dân, 268 “Tổ tàu, thuyền an toàn” với 2.166 thuyền viên, 25 “Tổ bến bãi an toàn” với hàng ngàn thành viên...

BĐBP Lạch Kèn phối hợp cùng công an xã và dân quân xã Xuân Liên nhắc nhở ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gắn sản xuất với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trung tá Nguyễn Thanh Hiếu - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Hà Tĩnh cho hay: "Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn chăm lo cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nên đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, củng cố nền biên phòng toàn dân vững chắc, nhất là trên tuyến biên giới biển dài 137 km. Đặc biệt, với vai trò, trách nhiệm của mình, các đơn vị biên phòng tuyến biển Hà Tĩnh đã tập trung vào cuộc đồng bộ, thường xuyên, quyết liệt và hiệu quả để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho Nhân dân về chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng và trách nhiệm bảo vệ biển đảo. BĐBP cũng đã ưu tiên huy động tối đa các nguồn lực, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng phát triển về kinh tế - xã hội, ổn định về quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Chúng tôi cũng đã lan tỏa các phong trào thi đua trong toàn lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển...”.

