Hà Tĩnh hoàn thành bố trí công an chính quy tại các xã, thị trấn

Tính đến ngày 25/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 195/195 xã, thị trấn, bảo đảm mỗi địa phương có ít nhất 5 công an chính quy.

Trong số 981 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở Hà Tĩnh có 58 cán bộ nữ. (Trong ảnh: Các công an chính quy được điều động về đảm nhiệm chức danh Công an xã ở Can Lộc trong tháng 9/2020).

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết: Trong đợt này, đơn vị đã ra quyết định điều động 273 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các phòng thuộc Công an tỉnh và công an huyện, thành phố, thị xã về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Như vậy, tính đến ngày 25/9/2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 981 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 195/195 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh (trong đó có 58 cán bộ nữ), bảo đảm mỗi đơn vị cấp xã có ít nhất 5 đồng chí công an chính quy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an.

Xuân Lý – Văn Hùng