Kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị LLVT Hà Tĩnh

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm lịch trực Tết Nguyên đán.

Sáng nay (10/2), Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đại tá Lê Hồng Nhân báo động kiểm tra tại đơn vị Đại đội Trinh sát 20.

Đại tá Lê Hồng Nhân đã báo động kiểm tra tại các đơn vị: Đại đội Trinh sát 20, Trung đoàn 841, Đại đội Công binh 17 và tiến hành kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ sau Đại hội Đảng, công tác trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau tết Tân Sửu 2021; kiểm tra nhận thức của cán bộ, nhân viên; quân số, vật chất, vũ khí trang bị; phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ bảo vệ cơ quan; công tác chuẩn bị vật chất huấn luyện; vũ khí trang bị kỹ thuật và công tác chuẩn bị đón Tết cho cán bộ, chiến sỹ...

Kiểm tra tại đơn vị Công binh 17.

Qua kiểm tra, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực, tinh thần cố gắng của các đơn vị trong công tác chuẩn bị, đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên duy trì nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm lịch trực Tết Nguyên đán; thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu đã xác định; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm đồng bộ, thông suốt; sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra; tổ chức hiệp đồng với các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ an toàn kho tàng, doanh trại, không để xảy ra mất mát cháy nổ; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp sau Đại hội Đảng, trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại Trung đoàn 841.

Đại tá Lê Hồng Nhân lưu ý lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng với việc chấp hành nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, cần chỉ đạo các bộ phận bảo đảm cho anh em đơn vị đón xuân đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo an toàn giao thông.

Văn Đức