Lãnh đạo Hà Tĩnh, Bộ Quốc phòng dự lễ giao nhận quân tại các địa phương

Năm nay, Hà Tĩnh có 1.250 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 250 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành, cơ quan, đơn vị đã về các địa phương chung vui với tân binh. Tại lễ giao nhận quân, các tân binh đều bày tỏ quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dự lễ giao nhận quân tại huyện Thạch Hà có Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân Khu 4; đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Năm 2024, Thạch Hà có 167 tân binh lên đường làm nhệm vụ (27 công an, 140 quân đội). Các tân binh được biên chế vào các đơn vị: Lữ đoàn Pháo binh 16, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 thuộc Quân khu 4; Trung đoàn 841 thuộc Bộ CHQS tỉnh; Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tiến hành nghi lễ thắp lửa truyền thống.

...và phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ.

Sau phần nghi thức trang trọng, Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam...

...Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân Khu 4...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng...

...Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải...

...và lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng và động viên các chiến sĩ yên tâm lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Thạch Hà diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm, tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 26/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, huyện Vũ Quang và các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể cùng với người thân, bạn bè đã có mặt từ sớm tại sân vận động huyện tiễn 39 tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, các đơn vị nhận quân và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi lễ chào cờ.

Năm 2024, huyện Vũ Quang có 39 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 30 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 9 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh được giao về các đơn vị: Sư đoàn 324 - Quân khu 4, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 9 thanh niên làm nghĩa vụ tại Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, tân binh Nguyễn Huy Ngọ (xã Đức Hương) hứa sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, rèn luyện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi của gia đình, địa phương.

Sau phần nghi thức trang trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, huyện Vũ Quang đã tặng hoa các đơn vị nhận quân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Vũ Quang và các đơn vị tin tưởng các tân binh lên đường nhập ngũ sẽ phát huy truyền thống của quê hương, luôn nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Tại Quảng trường Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tham dự lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Nghi Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đợt giao quân năm nay, toàn huyện có 129 tân binh, trong đó 110 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 19 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh đều là công dân ưu tú, chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định.

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh thắp lửa truyền thống tại buổi lễ.

129 tân binh sẽ được phân bổ cho các đơn vị: Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Trung đoàn 841, Bội đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Sau phút bịn rịn chia tay người thân, các tân binh đều thể hiện ý chí quyết tâm, khát khao cống hiến cho Tổ quốc, xứng đáng với lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo các đơn vị, địa phương dự lễ giao, nhận quân năm 2024; động viên, tặng quà 132 thanh niên huyện Hương Khê lên đường nhập ngũ.

Lễ giao, nhận quân năm 2024 được tổ chức tại sân vận động thị trấn Hương Khê.

Năm 2024, huyện Hương Khê có 110 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 22 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Điện thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống.

132 thanh niên ưu tú của huyện Hương Khê lên đường thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị: Sư đoàn 324, Sư đoàn 341, Quân khu 4, Trung đoàn 841, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đặc biệt, trong số 132 thanh niên lên đường nhập ngũ, có 7 tân binh là đảng viên, 1 thanh niên là người dân tộc Mường, 28 tân binh là thanh niên công giáo. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà thanh niên Hương Khê lên đường nhập ngũ.

Tại huyện Can Lộc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng các thành viên Hội đồng Quân sự tỉnh, lãnh đạo sở, ngành và địa phương đã có mặt động viên, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, huyện Can Lộc có 157 thanh niên tham gia nhập ngũ, trong đó có 133 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 24 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số đó, có 14 thanh niên được kết nạp Đảng trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Can Lộc là địa phương có số lượng tân binh là đảng viên đông nhất tỉnh.

Các thanh niên ưu tú của huyện lên đường thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị: Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Lữ đoàn 206 (Quân khu 4), Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an Hà Tĩnh.

Đánh trống và phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc mong muốn các tân binh sẽ phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, không ngừng nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng tặng hoa, quà cho các đơn vị nhận quân và thanh niên lên đường làm nhiệm vụ.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Bạn bè, người thân động viên tân binh trước lúc lên đường.

Sáng 26/2, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và lãnh đạo các đơn vị, địa phương dự lễ giao, nhận quân năm 2024.

Năm 2024, Đức Thọ có 132 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 113 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 19 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải trực tiếp đến động viên, tặng hoa, tặng quà chúc mừng các tân binh.

.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Đức Thọ tặng hoa động viên, chúc mừng tân binh trước lúc vào đơn vị huấn luyện. Lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2024 ở Đức Thọ diễn ra trang trọng, đảm bảo quy trình, đúng quy định, an toàn.

Sáng 26/2, TX Kỳ Anh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, thị xã Kỳ Anh cùng tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, thị xã Kỳ Anh dự lễ chào cờ.

Đợt này, toàn thị xã Kỳ Anh có 68 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, 55 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 13 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành thắp đuốc truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và lãnh đạo thị xã Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Lên đường tòng quân không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn là môi trường để thanh niên thị xã Kỳ Anh thể hiện khát vọng cống hiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm sẵn sàng rèn luyện và phục vụ quân đội, công an.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đã cùng tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Cẩm Xuyên. Cùng dự có Đại tá Võ Văn Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV; đại diện các ban, ngành, đơn vị nhận quân, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên và đông đảo người dân địa phương.

Năm 2024, huyện Cẩm Xuyên có 167 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 142 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 25 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Đây là địa phương có số lượng công dân nhập ngũ cao nhất tỉnh. Các thanh niên ưu tú của huyện Cẩm Xuyên lên đường thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị: Vùng 3 Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân), Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành thắp lửa truyền thống.

Tân binh Trần Minh Nghĩa (thị trấn Cẩm Xuyên) bày tỏ quyết tâm giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền tặng hoa cho các tân binh.

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng quà động viên cho các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Cẩm Xuyên diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn và trang nghiêm.

Sáng 26/2, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng dự lễ giao nhận quân tại huyện Lộc Hà.

Năm 2024, huyện Lộc Hà có 107 tân binh lên đường làm nhiệm vụ (gồm 89 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 công dân thực hiện nghĩa vụ công an), tất cả đều có sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị tốt. Tân binh được phân về các đơn vị: Trường Quân sự Quân khu 4, Sư đoàn 424, Trung đoàn 841, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quân, Công an tỉnh.

Trong không khí trang trọng và linh thiêng, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn đã thắp sáng ngọn đuốc truyền thống; lãnh đạo huyện động viên tân binh lên đường và chỉ đạo các phòng ngành, địa phương chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các chiến sĩ trẻ yên tâm công tác.

Thay mặt 107 người con ưu tú trên địa bàn, tân binh Nguyễn Văn Hoàng (thị trấn Lộc Hà) nhập ngũ vào Trường Quân sự Quân khu 4 hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, không quản ngại gian khó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tặng hoa và động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Sáng 26/2, tại sân vận động thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn tổ chức lễ giao quân năm 2024. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo địa phương cùng tham dự.

Đợt giao quân năm 2024, huyện Hương Sơn có 149 tân binh (124 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 25 tân binh tham gia nghĩa vụ công an nhân dân).

Trong đó, 56 tân binh bổ sung vào Sư đoàn bộ binh 324 (Nghệ An), 50 tân binh vào Sư đoàn 341 (Thanh Hoá), 10 đồng chí vào Trung đoàn 841 (Hà Tĩnh), 8 đồng chí vào Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và 25 tân binh vào Công an Hà Tĩnh.

Sau phần nghi thức trang trọng, các đồng chí lãnh đạo các cấp đã tặng quà chúc mừng tân binh lê đường nhập ngũ, chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình huấn luyện, trở thành những chiến sỹ giỏi để gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ.

Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm động viên, gửi gắm kỳ vọng vào các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Lễ giao nhận quân năm 2024 tại Hương Sơn diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sỹ phấn khởi lên xe về đơn vị huấn luyện.

Sáng 26/2, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, TP Hà Tĩnh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, một số sở, ngành tham dự.

Năm 2024, TP Hà Tĩnh có 70 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 52 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 18 thanh niên tham gia lực lượng công an. Số tân binh nhập ngũ được giao cho các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Trung đoàn 841 (Bộ CHQS Hà Tĩnh).

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu nhấn mạnh: Khoác lên mình màu áo lính, lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của bản thân mỗi thanh niên. Mong muốn các thanh niên lên đường nhập ngũ xác định tốt tư tưởng, nhanh chóng hòa nhập môi trường học tập, công tác mới; tích cực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện trở thành những quân nhân ưu tú, góp sức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố nổi hội trống giao quân.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng...

...Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Tân binh chia tay người thân, hào hứng lên đường nhập ngũ.

Tại TX Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và thị xã tham dự, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, TX Hồng Lĩnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 36 công dân nhập ngũ, trong đó có 27 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 9 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và khám tuyển nên chất lượng tân binh đều tốt với sức khỏe tốt, trình độ văn hóa cao, đạo đức lối sống lành mạnh và sẵn sàng để lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Các thanh niên TX Hồng Lĩnh nhập ngũ năm 2024 được biên chế về các đơn vị gồm: Lữ đoàn 206 - Quân khu 4, Trung đoàn 841 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh. Bí thư Thị uỷ Hồng Lĩnh Lê Thành Đông đốt đuốc truyền thống tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu...

...và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh tặng quà cho các tân binh.

Thanh niên TX Hồng Lĩnh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Hòa chung không khí của ngày hội tòng quân, sáng 26/2, huyện Kỳ Anh long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Đợt giao nhận quân năm nay, huyện Kỳ Anh có 147 tân binh được giao về 6 đơn vị. Trong đó, 30 tân binh được bổ sung vào Lữ đoàn 16 (Quân khu 4), 10 tân binh vào Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), 6 tân binh vào Bộ đội Biên phòng tỉnh, 37 tân binh vào Sư đoàn 968 (Quân khu 4), 41 tân binh vào đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và 23 tân binh biên chế vào lực lượng công an nhân dân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Giờ phút chia tay

Tin liên quan: Sáng nay, 1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân trong cả nước, sáng nay (26/2), 1.500 thanh niên ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Nhóm P.V