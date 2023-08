Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh diễn tập xử lý tình huống gây rối, phòng chống khủng bố

Tham dự diễn tập về phía Quân khu 4 có Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Vũ Hữu Tài - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Văn Sao - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía Công an tỉnh có Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng chức năng, công an các huyện, thành phố, thị xã.