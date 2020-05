Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh

Đảng ủy Công an Hà Tĩnh kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong lực lượng.

Chiều ngày 27/5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Gái cùng dự.

Nhiệm kỳ qua, cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh đã bám sát các quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS).

Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ căn cứ nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các quy định của cấp uỷ cấp trên để xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch KTGS toàn khoá, hằng năm và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đúng quy định.

Cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS, đồng thời chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới và UBKT thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định.

UBKT các cấp đã khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra và các nhiệm vụ cấp uỷ giao. Việc thi hành kỷ luật đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc thủ tục, công minh, chính xác, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.

Qua thực hiện nhiệm vụ KTGS của cấp uỷ và UBKT các cấp đã giúp tổ chức Đảng và đảng viên rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; ngăn ngừa hạn chế sai phạm, kịp thời có những chỉ đạo phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cấp uỷ các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra 108 tổ chức Đảng cấp dưới và 138 đảng viên; giám sát đối với 82 đảng viên và 109 tổ chức Đảng. Các cuộc kiểm tra đều được thực hiện theo chương trình, kế hoạch và đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng; nội dung KTGS tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm theo nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Đại tá Võ Trọng Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Qua KTGS giúp tổ chức Đảng, đảng viên phát huy ưu điểm; chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục thực nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng, UBKT Trung ương; Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương; Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ Hà Tĩnh về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật Đảng; đồng thời chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đợn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng cho rằng, công tác KTGT từng bước được chú trọng, nâng cao giúp việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đảng uỷ Công an tỉnh cũng đã chỉ ra được những mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh với UBKT các huyện, thị, thành.

Đồng thời chủ động nắm tình hình, phát hiện những dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm; tăng cường giám sát các trường hợp vi phạm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng...

Kết luận hội nghị, Đại tá Võ Trọng Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu UBKT Công an tỉnh nghiên cứu đánh giá tổng kết những việc đã làm được, chưa làm được để tiếp tục tham mưu cho Đảng uỷ Công an tỉnh.

Cấp uỷ lãnh đạo đứng đầu các đơn vị cần tăng cường công tác KTGS trong đảng viên. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong lực lượng.

HỒNG NHUNG - ANH CƯỜNG