Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai xây dựng phong trào tại các địa phương, cơ quan, đơn vị được nâng lên.

Lực lượng CSCĐ sẵn sàng phương tiện, lực lượng xử lý tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Phong trào đã khơi dậy ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, thực thi pháp luật; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy vậy, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi chưa thường xuyên, chưa phát huy tối đa “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm và tính tự giác đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa cao; có lúc, có nơi còn để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Nguyên nhân chủ yếu do người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, triển khai phong trào và các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT chưa sát với từng địa bàn, đối tượng; công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở chưa đạt yêu cầu; năng lực, kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ làm công tác vận động quần chúng còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các lực lượng và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc chưa hiệu quả.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh vận động, kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên nêu cao tinh thần cảnh giác, tự giác tránh xa ma túy.

Dự báo thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, gây rối. Tình hình ANTT, nhất là an ninh nông thôn vẫn còn những tiềm ẩn phức tạp…

Để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 448-CTr/TU, ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW; Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng công an, nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược, lâu dài trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước.

Nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng và phòng, chống cháy nổ; bài trừ tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Tiếp tục huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân đẩy mạnh “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Nhờ cách làm việc bài bản, chặt chẽ, Công an xã Kim Song Trường (Can Lộc) đã trở thành “khắc tinh” của tội phạm trên địa bàn.

Tập trung xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn chiến lược, biên giới, ven biển, địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp về ANTT, địa bàn triển khai các dự án lớn về phát triển kinh tế - xã hội.

Đổi mới thực chất nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đối tượng, thích ứng với sự phát triển của khoa học - công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tiếp cận và trực tiếp tham gia công tác bảo đảm ANTT.

Rà soát, củng cố các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc để hoạt động đảm bảo thực chất, hiệu quả hơn. Trước mắt, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải phù hợp với từng địa bàn, đơn vị. Đối với các khu kinh tế, cụm tiểu thủ công nghiệp, nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất, chợ, khu du lịch, cảng biển, cửa khẩu…, căn cứ thực tiễn để xây dựng mô hình phù hợp.

Công an xã, thị trấn trên địa bàn đều được cơ cấu vào hệ thống tổ chức của địa phương giúp quá trình trao đổi thông tin, kiến nghị thuận tiện hơn.

Chú trọng xây dựng lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh; công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị (theo Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 06/3/2023 và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 31/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quan tâm bố trí, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là các bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác nặt trận, trưởng các chi đoàn, chi hội, làm hạt nhân cho phong trào.

Xây dựng và hoàn thiện các quy ước, quy chế, quy định về an ninh, trật tự ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả để thúc đẩy phong trào ngày càng vững chắc.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Duy trì định kỳ công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; thực hiện tốt công tác hòa giải tại cơ sở; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”, phức tạp để đối tượng xấu lợi dụng kích động gây rối an ninh, trật tự.

Các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch gắn với các phong trào thi đua yêu nước; xét duyệt công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Đội CSGT-TT, Công an TX Hồng Lĩnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT tại Trường Tiểu học và THCS Thuận Lộc.

Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, các ngành trong khối nội chính, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa... tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững chắc.Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và phổ biến trong Nhân dân.

