Những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh chính trị nội bộ Hà Tĩnh

Năm 2020, lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp xác minh làm rõ 51 cá nhân thu thập, đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội...

Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ chính trị nội bộ và các cơ quan, ngày 10/5/1958, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định thành lập Vụ bảo vệ cơ quan. Từ đó, ngày 10/5 được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng an ninh chính trị nội bộ. Các chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh đang ngày đêm giữ bình yên cuộc sống, đảm bảo an ninh, chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Từ những chiến công thầm lặng

Thượng tá Nguyễn Công Mạnh - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ kể cho chúng tôi về bề dày của lực lượng an ninh chính trị nội bộ đến nay đã 62 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.

Anh chia sẻ, công việc của người chiến sĩ an ninh chính trị nội bộ rất khó “khoe thành tích”, chỉ biết rằng sau một bộ máy chính quyền vận hành trôi chảy, sau những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… diễn ra thành công đều có dấu ấn của họ.

Lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã góp phần quan trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. (Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020...) Ảnh tư liệu PV

Trên mặt trận an ninh dân chính đảng, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, kế hoạch về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn.

Riêng năm 2019, đã kịp thời phát hiện, xác minh, làm rõ và kiến nghị xử lý đối với 11 vụ việc vi phạm việc truyền đưa tài liệu bảo mật nhà nước sai quy định. Xây dựng quy trình công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trên địa bàn theo quyết định ban hành của Bộ Công an. Thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối 55 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và 29 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Trên mặt trận giáo dục, y tế, khoa học và lao động xã hội, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã cùng với các cơ quan làm tốt công tác đảm bảo ANTT; đẩy mạnh tuyên truyền, phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội; quản lý học sinh, sinh viên; đảm bảo tuyệt đối an toàn các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng nhiều mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, góp phần đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Phòng An ninh chính trị nội bộ luôn chủ động tham mưu và thực hiện tốt kế hoạch về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn

Trên mặt trận an ninh văn hóa tư tưởng, thông tin truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí, văn hóa văn nghệ, đảm bảo các hoạt động tuyên truyền, xuất bản… theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Đồng thời, chủ động tổ chức nhiều đợt truy quét, thu hồi các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung đồi trụy, phản động.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh.

Đến chuyện ngăn ngừa tội phạm trên không gian mạng

Trao đổi về nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Thượng tá Nguyễn Công Mạnh cho biết, thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao còn tiềm ẩn phức tạp.

Tình hình chính trị nội bộ, kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều vấn đề, làm nảy sinh “cơ hội” để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động mất an ninh, trật tự.

Lực lượng an ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông triệu tập, xử lý 1 giáo viên ở Hương Sơn đưa thông tin sai lệch về tổ chức Đảng và dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội (tháng 4/2020).

Trước tình hình đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ tập trung tham mưu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia.

Tuyên truyền, cảnh báo nâng cao nhận thức cho người dân trong các hoạt động giao dịch điện tử. Triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong những ngày lễ, tết; đảm bảo cho các hoạt động của người dân diễn ra an toàn, lành mạnh.

Xây dựng và triển khai các biện pháp phòng chống, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tiền ảo trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Tham mưu UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; rà soát để phát hiện lỗ hổng bảo mật nhằm cảnh báo và khắc phục, ngăn ngừa sự tấn công phá hoại của kẻ xấu. Rà soát, lập hồ sơ hệ thống thông tin đủ căn cứ đưa vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông Hà Tĩnh xử phạt 10 triệu đồng đối với Nguyễn Huy L. (SN 1991, trú phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) vì thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 (tháng 2/2020)

Lực lượng an ninh chính trị nội bộ tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng, phân tích đánh giá phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng. Đến nay, đã tiến hành rà soát, lên danh sách, phân loại và tổ chức công tác an ninh đối với 54 hội nhóm, với hơn 430.000 đối tượng tham gia trên không gian mạng có hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia.

Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử, phản bác những thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, chống đối. Năm 2020, lực lượng an ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp xác minh làm rõ 51 cá nhân có hành vi vi phạm trong việc thu thập, xử lý thông tin và đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trong đó đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục, yêu cầu gỡ bỏ, cam kết không tái phạm 31 trường hợp và xử phạt vi phạm hành chính 15 trường hợp liên quan đến việc đưa tin sai về dịch Covid-19, phạt tiền 102,5 triệu đồng. Gọi hỏi, yêu cầu gỡ bỏ, cam kết không tái phạm, lập hồ sơ xử lý 5 trường hợp chia sẻ, thu thập, đăng tải thông tin trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng hoặc sai sự thật.

Phát huy truyền thống, lực lượng an ninh chính trị nội xác định 2020 là năm bản lề với nhiều nhiệm vụ, trong đó quan trọng nhất là công tác bảo vệ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông.

Trên từng lĩnh vực công tác, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ không quản ngại khó khăn, thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình, phát hiện những vấn đề có liên quan đến an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông để chủ động tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm, không để “đột xuất, bất ngờ” xảy ra.

Tùng Chi – Trung Kiên