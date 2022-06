Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Với tinh thần “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đoàn công tác Hội CCB Khối dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN tỉnh (Hội CCB Khối) được hợp nhất từ 3 tổ chức gồm: Hội CCB Khối Các cơ quan, Hội CCB Khối Doanh nghiệp và Hội CCB Trường Đại học Hà Tĩnh. Hiện nay, Hội CCB Khối có 509 hội viên, 26 tổ chức cơ sở hội với 54 chi hội.

Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của hội và các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện toàn diện, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Nhiều năm liền, Hội CCB Khối được công nhận đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được Trung ương hội, Tỉnh hội tặng bằng khen.

Hội CCB Khối tổ chức giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh tư liệu

Hội CCB Khối đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện trách, nhiệm vụ; tích cực tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân.

Đồng thời, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động, các thành viên trong gia đình và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ Khối kết nạp được 1.133 đảng viên, trong đó có nhiều đồng chí được các hội viên CCB giúp đỡ, bồi dưỡng.

Khởi công nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà.

Các tổ chức hội tiếp tục quan tâm đưa hoạt động vào chiều sâu, thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành, cơ quan, doanh nghiệp, như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng văn hóa công sở”, “Văn hóa doanh nghiệp”, “Lao động sáng tạo”, “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động”…

Hội CCB Khối trao quà hỗ trợ chốt kiểm dịch COVID-19 tại Kỳ Nam, TX Kỳ Anh. Ảnh tư liệu

Theo đó, trong xây dựng NTM, Hội CCB Khối đã phối hợp vận động hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 10 gia đình CCB và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh với số tiền 335 triệu đồng cùng nhiều ngày công, các công trình, phần việc có giá trị khác. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hội đã khâu nối, huy động tiền mặt, vật tư y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch, ủng hộ đồng bào miền Nam với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Đoàn công tác Hội CCB Khối thả hoa tại biển đảo Lý Sơn để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ và đồng bào đã hi sinh trong quá trình khẳng định chủ quyền và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.

Các hoạt động tri ân anh hùng, liệt sỹ, người có công được chú trọng. Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên thương binh và con liệt sỹ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tổng trị giá 185 triệu đồng; tổ chức hành hương về các di tích lịch sử cách mạng; chủ trì phụng dưỡng 17 Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức đoàn công tác thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Trường Sa (Lữ đoàn 146) trị giá gần 90 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đại diện Hội CCB Khối tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đoàn kết, vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; phát huy tiềm năng của CCB; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đường Hồ Chí Minh trên biển và kỳ tích những “Đoàn tàu không số” Dẫu đã trải qua hơn nửa thế kỷ nhưng những chiến công anh hùng, những câu chuyện huyền thoại của đường Hồ Chí Minh trên biển và “Đoàn tàu không số” vẫn mãi mãi là niềm tự hào của quân đội ta, Nhân dân ta; là biểu tượng sáng ngời của lòng dũng cảm, ý chí sắt đá, quyết tâm giành độc lập, tự do, bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi lễ.

Lê Văn Vinh

Chủ tịch Hội CCB Khối CCQ&DN tỉnh