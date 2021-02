Phó trưởng công an xã ở Hà Tĩnh hoãn cưới để chung tay phòng ngừa dịch Covid-19

Dù “thiệp hồng đã gửi”, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày hạnh phúc nhất đời nhưng Trung úy Nguyễn Bá Nhật - Phó Trưởng Công an xã Xuân Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) đã quyết định tạm gác lại niềm vui riêng.

Chiều ngày 19/2, Trung úy Nguyễn Bá Nhật, Phó Trưởng Công an xã Xuân Lộc đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội thông báo việc hoãn tổ chức đám cưới để phòng chống dịch bệnh.

Sau khi thông báo việc hoãn cưới, Trung uý Nhật đã nhận được sự quan tâm của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng về ý thức phòng chống dịch bệnh. Tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ, động viên.

Chia sẻ về quyết định của mình, Trung uý Nhật bộc bạch: Sau nhiều năm yêu nhau, em và người bạn đời quyết định tổ chức hôn lễ vào ngày 23/2/2021. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời đều đã chuẩn bị xong. Song, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở các tỉnh, thành trên cả nước, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, em quyết định tạm hoãn cưới để phòng chống dịch.

"Phải gác ngày vui của mình lại em rất buồn, nhưng đây là việc làm cần thiết để cùng cả xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, Trung uý Nhật chia sẻ.

Được biết, năm 2017, Trung úy Nguyễn Bá Nhật tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân và về nhận công tác tại Công an huyện Can Lộc. Tháng 3/2020, anh được Giám đốc Công an tỉnh điều động đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã Xuân Lộc.

Anh Đức