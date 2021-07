Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên không gian mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chiều 20/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Bình Nghĩa – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Giám đốc Công an tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm 3 phó trưởng phòng và 21 cán bộ, chiến sĩ từ các phòng, công an các đơn vị, địa phương đến nhận công tác tại 3 đội thuộc Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - tân Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu nhận nhiệm vụ

Việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của Công an Hà Tĩnh cũng như sự quan tâm của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với lực lượng công an tỉnh nhà.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được thành lập nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên không gian mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh quán triệt nhiệm vụ đối với CBCS Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nhanh chóng ổn định tổ chức; bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, các cục nghiệp vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, sớm bắt tay vào công việc.

Chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng cũng như các kế hoạch đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Nhân dân về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng hoa chúc mừng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tập trung nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết tốt các vấn đề nổi lên, đảm bảo tình hình an ninh mạng và đấu tranh, xử lý hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hùng Cường