Thành phố Hà Tĩnh triển khai công tác quốc phòng - an ninh năm 2024

LLVT thành phố Hà Tĩnh tập trung giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Chiều 28/12, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QP - AN) năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024. Đồng chí Dương Tất Thắng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tham dự hội nghị.

Các đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Tiến Anh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2023, LLVT thành phố Hà Tĩnh đã tham mưu, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết các cấp; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đã tham mưu, tổ chức thành công diễn tập KVPT thành phố; phối hợp bảo đảm an toàn 78 đoàn cán bộ Đảng, Nhà nước, khách quốc tế tham gia các sự kiện trên địa bàn; phối hợp điều tra làm rõ hàng trăm vụ vi phạm pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử lý trên 4.000 trường hợp vi phạm ATGT. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng cũng như công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP - AN được được đẩy mạnh. Các chính sách hậu phương quân đội, công an được quan tâm chú trọng, tạo niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân yên tâm công tác, lao động, sản xuất kinh doanh...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu: Lực lượng công an, quân sự cần tăng cường công tác phối hợp, nắm, dự báo từ sớm, từ xa tình hình cơ sở, tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả nhiệm vụ QP - AN trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những ưu khuyết điểm, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi công tác QP - AN năm 2024. Đồng thời, xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Xây dựng LLVT thành phố trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thành phố Hà Tĩnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ QP - AN. Lực lượng công an, quân sự cần chủ động, tích cực hơn nữa để nắm, dự báo chính xác tình hình, chủ động xây dựng các phương án, tham mưu xử lý dứt điểm các vấn đề nảy sinh.

Tiếp tục quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết các cấp về nhiệm vụ QP - AN; xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ. Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ cho các lực lượng. Tăng cường phối hợp tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh, thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Trước mắt là đảm bảo ANTT thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đồng chí Dương Tất Thắng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tĩnh trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho các tập thể.

Hội nghị đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN năm 2023.

Trọng Sơn