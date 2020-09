Thiếu tướng Nguyễn Văn Man đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở Hà Tĩnh

Đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu vừa tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại một số cơ quan đơn vị tại Hà Tĩnh.

Đến kiểm tra tại đơn vị Kho K19, thuộc Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã được nghe chỉ huy đơn vị báo cáo một số nét chính về công tác kỹ thuật bảo đảm cho các nhiệm vụ của tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng đoàn tiến hành kiểm tra đơn vị Kho K19

Đoàn cũng trực tiếp đi sâu kiểm tra công tác kỹ thuật theo cuộc Vận động 50 “quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; nắm rõ thực tế công tác tổ chức biên chế, số lượng, chất lượng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; công tác bảo đảm an toàn trong phòng, chống cháy nổ; quản lý, bảo quản vũ khí đạn dược, hệ thống kho tàng, trạm xưởng...

Đoàn kiểm tra việc bảo quản đạn đảm bảo huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Qua kiểm tra thực tế tại đơn vị Kho k19, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá đơn vị đã đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, đúng chủng loại, số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật; thường xuyên làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất theo đúng kế hoạch; điều chỉnh, bổ sung và có biện pháp thực hiện hiệu quả cuộc vận động 50.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man đề nghị đơn vị K19 tổ chức đăng ký kiểm kê số lượng, chất lượng vũ khí, đạn dược bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định

Phó Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp gắn với Cuộc vận động 50, chủ động tiến hành nhiều biện pháp quản lý, giáo dục, tổ chức đăng ký kiểm kê số lượng, chất lượng vũ khí, đạn dược bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật bảo đảm thường xuyên cho các nhiêm vụ.

Tiếp đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm quân sự, quốc phòng 9 tháng năm 2020 tại Ban CHQS huyện Hương Khê như: công tác quân sự, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; tổ chức xây dựng lực lượng, tuyển sinh quân sự; công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng; công tác kỹ thuật; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần và công tác xây dựng nền nếp chính quy…

Đoàn kiểm tra công tác chính quy nền nếp nội vụ bộ đội

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà đơn vị Ban CHQS huyện Hương Khê đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, tập trung quán triệt đầy đủ các chị thị, nghị định của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng;

Nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp với các lực lượng xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động bất ngờ; đẩy mạnh công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, an toàn giao thông, an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật;

Quan tâm chăm lo công tác cán bộ, chính sách hậu phương quân đội; tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị xanh – sạch – đẹp.

Văn Đức