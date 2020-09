“Thủ lĩnh” của lực lượng phòng chống ma túy Công an Hà Tĩnh

8 tháng năm 2020, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh đã cùng đồng đội tham gia 30 chuyên án, vụ án, bắt giữ 127 đối tượng, thu giữ 298,927 kg ma túy và 312.815 viên ma túy tổng hợp…

Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá các chuyên án, vụ án cùng với cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

17 năm công tác trong ngành công an, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh từng đảm nhiệm các chức vụ: Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Can Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh. Đến tháng 11/2019, anh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh.

Trên cương vị mới, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành xây dựng, nhân rộng các đề án, mô hình, câu lạc bộ phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Dù đảm nhận vị trí công tác mới chưa lâu, nhưng Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh đã tạo được dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh, triệt phá các chuyên án ma túy lớn.

Theo đó, anh đã chỉ đạo lực lượng tiến hành điều tra, khảo sát các đối tượng sử dụng và nghiện ma túy trên toàn tỉnh để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc; phối hợp triển khai hiệu quả chương trình điều trị thay thế bằng Methadone; phát huy mạnh mẽ vai trò cộng đồng trong việc giúp người nghiện tái hòa nhập xã hội và công tác quản lý sau cai nghiện.

Bên cạnh làm tốt công tác phòng ngừa, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh đã chỉ đạo đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, tổ chức, đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với khối lượng lớn; triệt xóa, vô hiệu hóa nhiều điểm ma túy trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng các vụ án.

Tháng 3/2020, với sự phối hợp của An ninh tỉnh Bôlykhămxay, đơn vị đã phá thành công chuyên án ma túy LVP01-20 tại thị xã Pakxan (tỉnh Bôlykhămxay, Lào). Ảnh: CTV

“Với đặc điểm địa hình, Hà Tĩnh trở thành một trong những địa bàn trung chuyển ma túy. Hầu hết các đối tượng buôn bán, vận chuyển đều là người Lào, móc nối với các đối tượng trong nước, được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng bắn trả. Do vậy, trước mỗi chuyên án, anh em đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo phá án thành công và an toàn” - Trung tá Cảnh cho biết.

Một trong những chuyên án mà Trung tá Cảnh nhớ nhất, đó là vào tháng 3/2020, với sự phối hợp của An ninh tỉnh Bôlykhămxay (Lào), đơn vị đã phá thành công chuyên án ma túy LVP01-20 tại thị xã Pakxan, bắt quả tang 4 đối tượng người Lào; thu giữ 60 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 240.000 viên hồng phiến.

Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ những vị trí, địa bàn trọng điểm mà các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy thường xuyên hoạt động.

“Thông qua biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi nắm được bên kia biên giới, một đường dây đang chuẩn bị vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy vào Việt Nam để sang nước thứ 3 tiêu thụ. Qua điều tra cho thấy, các đối tượng rất manh động và nguy hiểm. Trước tình hình đó, tôi đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xin xác lập chuyên án và thực hiện các phương án đấu tranh đến cùng để hoàn thành nhiệm vụ” - Trung tá Cảnh nhớ lại.

Khó khăn, áp lực, thậm chí thường xuyên bị đe dọa đến sức khỏe, sự an nguy tính mạng từ tội phạm ma túy nên theo Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh, nếu không có bản lĩnh vững vàng thì rất dễ nản lòng. Yêu cầu đặt ra trong phá án còn phải hạn chế thấp nhất sự nguy hiểm đối với cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm an toàn cho người dân.

Với quyết tâm, nỗ lực không ngừng và những thành tích xuất sắc đã đạt được, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh vinh dự được Công an Hà Tĩnh tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; được Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen…

Thùy Dương