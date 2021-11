Tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

Chiều 11/11, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an Hà Tĩnh về kết quả các mặt công tác công an trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm lại nay. Theo đó, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; đồng thời tập trung triển khai các phương án, kế hoạch giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh…

Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các sự kiện diễn ra trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả mục tiêu “kép” vừa đảm bảo ANTT, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 40 vụ/100 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 17 vụ/77 đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và các lực lượng chức năng tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy trong nội địa và trên tuyến biên giới; phát hiện, bắt giữ 161 vụ/195 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu trên 160kg ma túy, 230 ngàn viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã điều tra, làm rõ 380 vụ/432 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; trên 750 vụ/26 tổ chức/804 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện, bắt giữ trên 470 vụ/2.000 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã thông tin với đoàn một số tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Theo đó, trong thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân nên kinh tế Hà Tĩnh có bước chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững; tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT. Lực lượng công an tiếp tục chủ động bám địa bàn, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, cho tỉnh các chủ trương, kế hoạch, giải pháp đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được của Công an Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu trong thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT để tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xẩy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh CAND, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian qua.

