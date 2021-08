Trang bị kiến thức vận hành thuyền cứu hộ cho cán bộ, chiến sỹ Công an Lộc Hà

Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hướng dẫn lắp ghép, sử dụng thuyền cứu sinh composite cho lực lượng công an trên địa bàn toàn huyện.

Các học viên được nghe giới thiệu tính năng, cấu tạo của thuyền cứu sinh composite - phương tiện được dùng chủ yếu trong phòng chống thiên tai ở Lộc Hà.

Trong ngày 25/8, học viên là cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội cảnh sát, an ninh (Công an huyện) và công an 12 xã, thị trấn trên địa bàn (chia thành nhiều nhóm nhỏ) được tìm hiểu về các tính năng, cấu tạo chính của phương tiện thuyền cứu hộ, các trang bị cứu sinh và phương pháp sử dụng.

Cùng với đó, dưới sự giám sát, hướng dẫn của các cán bộ Đội CSGT Đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh), các học viên lần lượt được tham gia thực hành hạ thuỷ, lắp ghép, thu hồi, thực hiện kỹ thuật điều khiển, tiến hành vận hành thử thuyền cứu sinh composite...

Hướng dẫn lắp ghép, thu hồi các bộ phận của loại phương tiện cứu hộ chính trong phòng chống thiên tai ở Lộc Hà.

Lộc Hà là địa bàn ven biển, có hệ thống giao thông đường thủy khá phức tạp, lại luôn phải chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai và đang chủ yếu sử dụng thuyền cứu sinh composite nên thông qua lớp tập huấn này đã giúp trang bị, nâng cao trình độ, khả năng điều khiển đối với loại phương tiện cứu hộ này cho lực lượng công an.

Qua đó, góp phần giúp lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu nạn trong mưa lũ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi có tình huống xấu xảy ra.

Hướng dẫn thực hành trên sông.

Dịp này, Đội CSGT Công an huyện Lộc Hà cũng xuống tận các địa bàn có giao thông đường thủy để tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các hộ đăng đáy, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên sông phải đảm bảo an ninh, an toàn giao thông đường thủy, không gây cản trở dòng chảy, không xâm phạm các công trình phòng chống thiên tai…

T.P