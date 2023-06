Trưởng công an xã được người dân tin yêu, mến phục

Đại úy Lê Văn Tuyến - Trưởng Công an xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) được biết đến là một chiến sỹ Công an nhân dân có bản lĩnh kiên cường, “cánh tay” đắc lực giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, được người dân tin yêu, mến phục.

Đại úy Lê Văn Tuyến - Trưởng Công an xã Thanh Bình Thịnh là một cán bộ trẻ, bản lĩnh và nhiệt huyết.

Đầu năm 2020, đại úy Lê Văn Tuyến (SN 1989) được điều chuyển từ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy của Công an TX Hồng Lĩnh về Công an xã Đức Lạng (Đức Thọ). Tháng 11 cùng năm, anh tiếp tục được điều chuyển về một địa bàn khác cũng của huyện Đức Thọ là Thanh Bình Thịnh với vai trò Trưởng Công an xã.

Thanh Bình Thịnh là đơn vị được sáp nhập từ 3 xã Đức Thanh, Đức Thịnh và Thái Yên nên địa bàn khá rộng, có 14 thôn, dân số gần 14.000 người. Thời điểm đại úy Tuyến mới về phụ trách địa bàn, tình hình an ninh trật tự nơi đây tương đối phức tạp, có nhiều vụ việc nổi cộm.

“Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi cùng các đồng nghiệp nhanh chóng nắm tình hình, rà soát, phân loại đối tượng để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền xã khẩn trương chỉ đạo, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn” - đại úy Tuyến cho biết.

Đại úy Lê Văn Tuyến luôn sâu sát, gần gũi nắm bắt tâm tư của người dân.

Bám sát phương châm “lấy dân làm gốc”, đại úy Tuyến thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm của quần chúng nhân dân. Từ đó, kịp thời đề ra chương trình, kế hoạch công tác phù hợp từng thời điểm và tình hình thực tế tại địa bàn. Nhờ đó, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt hiệu quả, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp, vụ việc nổi cộm ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Đại úy Tuyến chia sẻ: “Có thời điểm, trên địa bàn xuất hiện những đối tượng xấu nhằm vào các em học sinh THPT để dụ dỗ, cho vay nặng lãi. Do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, nhiều em rơi vào cảnh nợ nần; đến hạn không có khả năng thanh toán thì bị chủ nợ đe dọa, gây áp lực cho phụ huynh. Từ tin báo của quần chúng nhân dân, chúng tôi đã nhanh chóng điều tra, thu thập chứng cứ và bắt giữ đối tượng, góp phần ổn định tình hình, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân”.

Đại úy Tuyến tham mưu xây dựng thành công nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Trên cương vị Trưởng Công an xã, đại úy Tuyến đã tổ chức, chỉ đạo gần 400 cuộc tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý 119 vụ việc với gần 300 đối tượng đánh bạc, trộm cắp tài sản; mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo nổ; cho vay nặng lãi...

Đại úy Tuyến luôn chú trọng xây dựng, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Anh là người tham mưu xây dựng thành công mô hình camera an ninh với gần 50 camera được lắp đặt trên toàn xã; thành lập mô hình dân phòng “Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy” tại 14/14 thôn trong xã...

Đại úy Lê Văn Tuyến hướng dẫn người dân cài đặt mã số định danh điện tử.

Đẩy mạnh việc hoàn tất công tác cấp căn cước công dân, cài đặt mã số định danh điện tử, Công an xã Thanh Bình Thịnh đã ra mắt mô hình “Dịch vụ công trực tuyến lấy người dân làm trung tâm để phục vụ”. Với tinh thần trách nhiệm cao, công an xã không quản ngày đêm, mưa nắng phục vụ người dân, hoàn thành đúng tiến độ được giao.

Bằng sự tiếp cận gần gũi, trách nhiệm, hết lòng vì dân, các chiến sỹ công an đã tạo được niềm tin, sự yêu mến trong quần chúng nhân dân. Ông Nguyễn Việt Duyên - người dân thôn Bình Định (xã Thanh Bình Thịnh) cho biết: “Đồng chí Tuyến nói riêng, các đồng chí công an xã nói chung rất nhiệt tình, trách nhiệm. Khi chúng tôi cần, các đồng chí đều có mặt kịp thời. Nhờ đó, người dân đỡ vất vả khi làm các thủ tục hành chính; an ninh trật tự làng xóm được đảm bảo”.

Đại úy Lê Văn Tuyến nhận bằng khen của Bộ Công an tại lễ tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu toàn quốc (tháng 6/2022).

Từ những đóng góp của mình, đại úy Tuyến nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; được UBND thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ tặng bằng khen. Tháng 6/2022, anh được Bộ Công an tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu toàn quốc.

Trưởng Công an xã Thanh Bình Thịnh cũng là một trong những cá nhân điển hình được UBND tỉnh khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948 - 11/6/2023).

Đại úy Tuyến là cán bộ trẻ, hết sức nhạy bén nắm bắt tình hình và nhiệt huyết, trách nhiệm trên tất cả các lĩnh vực. Với cương vị Trưởng Công an xã, đồng chí đã tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Đoàn Ngọc Hường Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh

Minh Khánh