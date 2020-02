Xã duy nhất của Hồng Lĩnh có 5 công an chính quy về xã

Sáng nay (21/2), Công an TX Hồng Lĩnh tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc điều động 5 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại Công an xã Thuận Lộc.

Lãnh đạo Công an TX Hồng Lĩnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các công an chính quy được điều động về công tác tại Công an xã Thuận Lộc.

Các cán bộ công an chính quy được điều động gồm: Đại úy Đậu Xuân Dũng - Đội phó Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự được điều động, đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Đại úy Đặng Ngọc Trực - Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy được điều động, đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã.

Đại úy Đậu Xuân Dũng - tân Trưởng Công an xã Thuận Lộc phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại úy Phạm Đình Thứ - cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội – phong trào xã, Trung úy Nguyễn Tiến Phong - cán bộ đội Cảnh sát hình sự và Trung úy Nguyễn Mậu Song - cán bộ đội An ninh đến nhận công tác tại Công an xã Thuận Lộc.

Thuận Lộc là xã duy nhất của thị xã Hồng Lĩnh (địa phương có 5 phường và 1 xã).

A.N