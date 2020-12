Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân khu vực phía Nam Hà Tĩnh

Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đặt ra trong công tác QP-AN của TX Kỳ Anh năm 2021.

Chiều 24/12, UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết QP-AN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Lê Trọng Phúc - Phó Cục Trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Năm 2020, các nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn TX Kỳ Anh được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ phía Nam Hà Tĩnh vững chắc, đảm bảo ổn định tình hình, tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu phát triển trên địa bàn.

Trung tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an TX Kỳ Anh báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021

Theo đó, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy và khắc phục hậu quả thiên tai; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị; phòng chống “diễn biến hòa bình”, biểu tình, bạo loạn lật đổ, khủng bố, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tá Nguyễn Duy Linh - Phó Trưởng Công an TX Kỳ Anh chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Đặc biệt, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả.

Trong năm, cơ quan chức năng đã tổ chức 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, đã phát hiện, điều tra 294 vụ/498 đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại là 950 triệu đồng; thu giữ gần 37,5 kg ma túy các loại, 61 lô hàng trị giá 500 triệu đồng; ra quyết định khởi tố 55 vụ/104 bị can; xử lý hành chính 203 vụ/322 đối tượng, xử phạt gần 541 triệu đồng…

Ông Nguyễn Văn Hảo - Trưởng ban Dân vận Thị ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh tham luận với nội dung phát huy vai trò của MTTQ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn

Trong công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19, UBND thị xã Kỳ Anh đã xây dựng 41 điểm cách ly tập trung trên địa bàn; huy động 1.500 lượt cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên làm tốt công tác tiếp nhận và phục vụ tốt cho 5.757 công dân, chuyên gia nước ngoài, du học sinh Lào về cách ly tập trung tại 2 điểm cách ly của tỉnh và 39 điểm cách ly tại các xã, phường.

Thiếu tá Nguyễn Thái Sơn - Chính trị viên Ban CHQS thị xã Kỳ Anh tham luận về công tác tham mưu triển khai thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ an ninh biên giới, tuyến biển được tập trung giữ vững. Các lực lượng thường xuyên phối hợp, tổ chức tuần tra, đảm bảo ANTT tuyến biển, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển; đảm bảo ANTT khu vực cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của 404 lượt tàu, 7.792 lượt thuyền viên cập cảng Sơn Dương; 154 lượt tàu, 2.907 thuyền viên cập cảng Vũng Áng.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: "TX Kỳ Anh là địa bàn trọng điểm về QP-AN của cả tỉnh. Các lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh cần tập trung đoàn kết, bám sát tình hình, diễn biến để chống lại các âm mưu thù địch của các thế lực phản động...".

Trên cơ sở phân tích rõ những hạn chế, hội nghị đưa ra nhiệm vụ công tác QP-AN trong năm tới. Trọng tâm là: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chủ động cung cấp thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; xây dựng lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”...

Tại hội nghị, UBND thị xã Kỳ Anh đã khen thưởng 15 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN năm 2020. Trong ảnh: Lãnh đạo TX Kỳ Anh trao giấy khen cho 15 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN năm 2020.

Thu Trang