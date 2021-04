Xem cảnh sát cơ động Hà Tĩnh biểu diễn trấn áp tội phạm cùng chó nghiệp vụ

Các chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an Hà Tĩnh thường xuyên tham gia rèn luyện, khẳng định sức mạnh của lực lượng tinh nhuệ với những đòn tấn công bằng tay, sử dụng võ thuật nhuần nhuyễn...

Video: Chó nghiệp vụ được huấn luyện trấn áp tội phạm

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp lễ 30/4 - 1/5/2021 và bảo vệ bầu cử, các chiến sỹ CSCĐ thuộc Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng CSCĐ Công an Hà Tĩnh ngày đêm hăng say luyện tập võ thuật, rèn luyện thể chất, sẵn sàng mọi phương án. (Ảnh: Tình huống 2 chiến sỹ CSCĐ xử lý 4-5 đối tượng gây rối nơi công cộng)

CSCĐ sử dụng các đòn tấn công bằng tay, chân đánh trả đối phương...

...những đòn này giúp xoay chuyển tình thế, nhanh chóng kẹp đầu một lúc 2 đối tượng và hạ gục chúng.

Ở tình huống thứ 2, một chiến sỹ cảnh sát đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 2 đối tượng nghi có hành vi mua bán ma túy. Khi chiến sỹ yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra giấy tờ thì bất ngờ bị chúng dùng hung khí chống trả. Các chiến sỹ đã bình tĩnh quan sát, sử dụng các thế võ điêu luyện, ra đòn tấn công...

Chiến sỹ cảnh sát dùng các đòn gạt đỡ, tránh, né, di chuyển nhanh, linh hoạt và phản đòn hạ gục đối phương.

Những đòn đánh chính xác, liên tục được tung ra giúp chiến sỹ có thể tay không hạ gục các đối tượng, kịp thời ngăn chặn hành vi buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy...

Một trong những cộng sự đắc lực của các CSCĐ chính là các chú chó nghiệp vụ thuộc Đội Quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ - Phòng CSCĐ.

Các chú chó nghiệp vụ đang được huấn luyện chủ yếu là giống Berger Đức, Malinoise... Mỗi ngày, các con vật phải luyện tập 2 tiếng cùng huấn luyện viên, gồm 15 bài tập cơ bản và các bài tập chuyên môn về trấn áp tội phạm như: đánh hơi thuốc nổ, tìm ma túy, huấn luyện cứu hộ cứu nạn...

Các động tác cơ bản mà chó nghiệp vụ được huấn luyện thường xuyên như: trèo qua tường, nhảy qua chướng ngại vật, trèo cầu thang...

Nhiều trò chơi yêu thích của các chú chó cũng giúp tăng khả năng nhảy cao, nhảy xa cho con vật.

Chó nghiệp vụ là cộng sự đắc lực của những chiến sĩ CSCĐ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi có hiệu lệnh, chó nghiệp vụ được thả ra để tấn công các đối tượng nguy hiểm.

Chó nghiệp vụ luôn trong tư thế chiến đấu, có thể hạ gục nhanh gọn bất kỳ mục tiêu nào.

Chúng đồng hành với các chiến sỹ CSCĐ, cùng khống chế, bắt giữ tội phạm.

Trung tá Nguyễn Huy Hải - Đội trưởng Đội Quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ chia sẻ: Huấn luyện chó nghiệp vụ không chỉ nguy hiểm, mà khâu chăm sóc và nuôi dưỡng cũng hết sức công phu. HLV phải nắm bắt được từng đặc điểm, tính nết của mỗi con vật, biết vỗ về, chăm sóc tỉ mẩn chúng từ khâu ăn uống, vệ sinh cho đến giấc ngủ. Gian nan, vất vả nhưng thành quả mà những chú chó mang lại rất đáng để tự hào” .

Thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5, bảo vệ bầu cử... lực lượng CSCĐ Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, trực chiến 100% quân số, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và tấn công trấn áp các loại tội phạm... góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thượng Tá Bùi Viết Ái - Phó Trưởng phòng CSCĐ Công an Hà Tĩnh

Ngân Giang - Anh Tấn