4 dược liệu giúp “bổ mắt”

Ngày nay, đôi mắt phải làm việc quá nhiều trên màn hình máy tính và màn hình điện thoại thông minh và còn yếu dần theo tuổi. Một số dược liệu có thể giúp “bổ mắt”...

1. Bạch quả (Ginkgo biloba)

Loại thảo mộc này đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ trên khắp thế giới. Nó không chỉ hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thần kinh trung ương mà còn bao gồm cả các vấn đề về mắt.

Ngoài ra, bạch quả cũng được biết là làm tăng lưu thông máu và tăng cường máu đến võng mạc (mô nhạy cảm với ánh sáng ở phía sau của mắt).

Do đó, những người mắc các bệnh như tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng có thể được hỗ trợ rất nhiều khi dùng thảo mộc này.

2. Cây kế sữa (Milk thistle)

Người ta thường nói rằng sức khỏe của đôi mắt biểu thị mức độ hoạt động của gan. Theo nghiên cứu tại Mỹ, thị lực mờ có thể là kết quả của việc chức năng gan hoạt động không tốt. Do đó, dược liệu từ cây kế sữa, chứa thành phần gọi là silymarin, có tác dụng thúc đẩy sức khỏe của gan cũng góp phần giúp mắt khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, cây kế sữa giúp ức chế việc sản xuất hợp chất gọi là reductase (một enzym xúc tác phản ứng khử), là nguyên nhân gây ra bệnh lý tại mắt của những người bị bệnh tiểu đường.

3. Nghệ

Các chế phẩm từ nghệ chứa chất chống ô xy hóa mạnh giúp mắt duy trì tốt thị lực.

Nghệ rất tốt cho mắt do có tác dụng làm giảm quá trình oxy hóa trong thủy tinh thể, giúp mắt duy trì tốt thị lực. Một lý do khác là do trong nghệ có chứa một thành phần gọi là curcumin, có thể giúp giảm hội chứng khô mắt hiệu quả.

Bên cạnh đó, nghệ cũng có tác dụng ngăn ngừa sự khởi phát của thoái hóa võng mạc.

4. Quả việt quất đen

Một trong những lợi ích được đánh giá cao của việt quất đen (Bilberry) là cải thiện thị lực. Sử dụng loại quả này thường xuyên có thể điều trị các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và bệnh lý võng mạc.

Theo một nghiên cứu tại Mỹ, việt quất đen có chứa một lượng lớn chất hóa học gọi là anthocyanoside, có tác dụng cải thiện thị lực ở bệnh nhân tiểu đường và huyết áp cao.

Ngoài ra, việt quất đen còn hữu ích trong việc điều trị các bệnh về mắt như tăng nhãn áp và mỏi mắt. Vì vậy, sử dụng loại quả này là một lựa chọn hiệu quả giúp mắt sáng khỏe.

Theo SK&ĐS